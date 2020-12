ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le ExpertBook B9 nouvelle génération.



ASUS a annoncé aujourd'hui l'ExpertBook B9, la nouvelle génération du portable Red Dot Design Award-winning 2020, qui est fièrement le portable professionnel de 14 pouces le plus léger au monde. Les derniers modèles ExpertBook B9 héritent de toutes les caractéristiques fortes de la génération précédente.







Il est équipé des derniers processeurs Intel Core de dernière génération (jusqu'à la 11e génération) avec graphiques Intel Iris Xe intégrés pour des performances sérieuses et une excellence visuelle, du Thunderbolt 4 pour des connexions flexibles à vitesse de distorsion, du capteur de proximité AdaptiveLock pour des connexions ultra-rapides et la sécurité, et de la technologie de suppression du bruit AI pour des appels vidéo sans perturbation - parfait pour les modèles de travail à distance imposés par l'environnement pandémique actuel.







Malgré ces améliorations considérables en termes de performances et de fonctionnalités, l'ExpertBook B9 conserve son prestigieux record de l'ordinateur portable professionnel de 14 pouces le plus léger au monde, avec un poids de seulement 2,2 livres. Il offre également une autonomie de batterie de près d'une journée complète pour une utilisation en déplacement.







ASUS s'est également efforcé de faire de l'ExpertBook B9 un choix respectueux de l'environnement. Il est à la fois certifié Energy Star 7.1 et classé EPEAT Gold, ce qui garantit une efficacité énergétique qui réduit les coûts d'exploitation à long terme. Même l'emballage est respectueux de l'environnement et utile, la boîte d'accessoires se transformant en support pour ordinateur portable pour une élévation instantanée avec un clin d'œil écologique.







Le livre d'experts B9 combine beauté, intelligence et muscles



Le châssis fin de l'ExpertBook B9 semble être en contradiction avec sa construction robuste et ses spécifications de haute performance, mais nos ingénieurs ont veillé à ce que la performance, la durabilité et la longévité s'allient en parfaite harmonie. Une combinaison de technologies de pointe permet une vidéoconférence très efficace, une connexion transparente et une réactivité plus vive dans un format plus petit et plus léger. Extrêmement portable, puissant et résistant, l'ExpertBook B9 est le partenaire idéal dans le monde de l'entreprise.



Portabilité ultime



L'ExpertBook B9 est incroyablement fin et léger, et est logé dans un châssis en alliage de magnésium-lithium, tout en ayant de la place pour une batterie qui dure des jours d'utilisation dans le monde réel. L'ExpertBook B9 de 2,2 livres contient une batterie de 66 Wh qui permet de stocker suffisamment de jus pour près d'une journée complète, le tout dans un profil mince de 14,9 mm.



La batterie se recharge rapidement et atteint 60 % de sa capacité maximale en 45 minutes seulement.



Les tripes d'un champion



ExpertBook B9 est ultra-rapide, sécurisé et doté d'un grand nombre d'espaces de stockage et de connexions pour répondre à tous les besoins des professionnels, le dernier modèle étant doté de spécifications puissantes.



Le dernier modèle présente des caractéristiques puissantes, notamment un nouveau processeur Intel Core i7 de 11e génération à haute performance, doté de la carte graphique Iris Xe qui offre des performances graphiques de niveau discret pour les expériences multimédia de nouvelle génération et une mémoire LDDR4x 4266 MHz pouvant atteindre 32 Go. Il y a aussi le WiFi 6 d'Intel ultrarapide et un énorme stockage sous la forme d'un double SSD de 2 To pour une fiabilité des données ou un fonctionnement plus rapide.



Malgré son profil mince, l'ExpertBook B9 est doté de ports d'entrée/sortie. Parmi ceux-ci, on trouve le Thunderbolt 4, la nouvelle génération de la solution de connectivité par câble universelle qui prend en charge l'interface USB4 de niveau supérieur, des vitesses de transfert de données de 40 Gbps, une double sortie d'affichage 4K et un chargement rapide. Il offre également des sorties USB Type-A et HDMI standard, ainsi qu'une connectivité réseau câblée avec une adresse MAC unique pour une gestion aisée des appareils.



La durabilité de la qualité militaire américaine



Le livre d'experts B9 est également remarquablement durable. Il répond à la norme militaire américaine MIL-STD 810H de niveau supérieur et leader du secteur, qui est plus rigoureuse et plus exigeante que jamais. Il est également soumis à des tests de chute, de chocs, de vibrations, de températures et de températures extrêmes, ainsi qu'à des journées soumises à un taux d'humidité de 95 %.



Nos ingénieurs ont poussé les choses encore plus loin pour prouver que l'ExperBook B9 est construit de manière robuste. Les connecteurs sont insérés et retirés des ports 5 000 fois, jusqu'à 30 kg de force sont placés sur le couvercle renforcé, les clés sont frappées 10 millions de fois, et le couvercle est ouvert et fermé jusqu'à 50 000 fois. Nous renversons aussi intentionnellement divers liquides sur le clavier. Après tout cela, nous sommes convaincus que l'ExpertBook B9 est capable de résister aux rigueurs du quotidien.



Une bête de somme mobile avec des fonctions intelligentes



Bien que son écran NanoEdge de 14 pouces soit ultrafin, l'ExpertBook B9 comprend une webcam pour les appels vidéo, ainsi qu'une caméra infrarouge et un capteur de proximité intelligent pour une connexion biométrique rapide du visage. Dès que l'utilisateur est assis devant l'ExpertBook B9, la technologie ASUS AdaptiveLock détecte sa présence et la caméra infrarouge reconnaît son visage avant de le connecter automatiquement. Lorsque l'utilisateur s'éloigne, l'ExpertBook B9 se verrouille automatiquement, protégeant à la fois l'ordinateur portable et les données personnelles qu'il contient.



Avec l'augmentation du travail à distance et des vidéoconférences, nous avons également mis en œuvre la technologie exclusive de réduction du bruit ASUS AI pour garantir la meilleure expérience possible. La technologie audio de réduction du bruit ASUS AI utilise l'apprentissage automatique afin d'isoler les bruits indésirables de la parole humaine.



La fonction ClearVoice Mic de l'application MyASUS peut filtrer le bruit ambiant et, en mode multi-présentateur, normaliser toutes les voix individuelles de différentes positions pour une qualité optimale des conférences téléphoniques de groupe. La fonction ClearVoice Speaker filtre tous les bruits ambiants, à l'exception de la parole humaine, ce qui permet d'entendre facilement ce que disent les autres.



L'ExpertBook B9 dispose également de quatre microphones à champ lointain de 360° et de haut-parleurs certifiés Harman Kardon pour garantir un son clair. Il comprend également un assistant virtuel avec intégration Amazon Alexa, ainsi qu'une barre lumineuse intégrée qui s'allume pendant l'interaction.



Bien entendu, ExpertBook B9 comprend le NumberPad 2.0 exclusif d'ASUS, le célèbre clavier numérique éclairé par LED thatʹs, parfait pour croquer les chiffres. Touchez l'icône du NumberPad en haut à droite du pavé tactile pour l'allumer, et touchez l'icône de gauche pour basculer entre deux réglages de luminosité. Un logiciel intelligent permet de contrôler le curseur, même lorsque le NumberPad 2.0 est activé.



Une sécurité à toute épreuve



La sécurité est une préoccupation essentielle dans le monde moderne, c'est pourquoi l'ExpertBook B9 est équipé de nombreuses mesures pour garantir la sécurité du matériel et des données de l'utilisateur. Un capteur d'empreintes digitales intégré permet de s'identifier d'un simple toucher, tandis que la webcam à connexion biométrique susmentionnée bénéficie d'un écran physique coulissant - il suffit donc d'un seul passage pour être rassuré visuellement par une lentille couverte.



ExpertBook B9 propose également une puce optionnelle Trusted Platform Module 2.0 (TPM) pour stocker les mots de passe et les clés de cryptage pour une sécurité accrue. Il existe également des outils logiciels offrant de nombreuses et diverses protections, notamment ASUS Business Manager et le centre de contrôle ASUS (en option).



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP