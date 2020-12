AOC annonce le moniteur AGON AG493UCX : 49" VA, 5120 x 1440, 120 Hz, 1ms, 32:9, FreeSync et DisplayHDR 400.



AOC a annoncé un nouvel ajout à sa gamme de moniteurs de jeux AGON sous la forme de l'AGON AG493UCX. Il s'agit d'un moniteur bestial d'une diagonale de 49" et d'une résolution de 5K avec un rapport d'aspect Super Ultra-Wide de 32:9 (avec une résolution de 5120 x 1440 pixels).



Le type de panneau est VA, ce qui promet des rapports de contraste accrus par rapport à ceux que l'on trouve généralement dans les panneaux IPS (3000:1, dans ce cas). L'AOC promet des taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un temps de réponse de 1 ms (MPRT) avec rétro-éclairage MBR. Les technologies VRR telles que FreeSync et G-Sync (compatible) sont également prises en charge.







La luminosité de l'écran est de 550 cd/m², ce qui est juste en dessous de la certification DisplayHDR 600, mais permet d'atteindre facilement la certification VESA DisplayHDR 400. L'écran n'est pas non plus en reste en termes d'affichage des couleurs, étant meilleur que votre panneau VA moyen : l'écran est calibré en usine et est livré avec une garantie dE <2, et une couverture de 16,7 millions de couleurs sur une couverture de 93% de la gamme DCI-P3 (et 121% de la couverture sRGB). Les entrées/sorties sont gérées par 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB type-C, 3x ports USB et 1x une sortie audio. 2x haut-parleurs de 5 W sont intégrés à l'écran et le support offre des réglages d'inclinaison, de hauteur et de pivotement.



AOC vient de mettre en vente l'AGON AG493UCX.



La disponibilité initiale est fixée pour l'Europe avec un prix fixé à : 899 euros.



TFT CENTRAL