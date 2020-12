Team Group lance les mémoires de jeu DARK Z FPS et Cardea IOPS Gaming PCIe SSD.



Pour répondre à la demande croissante de pièces plus performantes sur le marché en plein essor des jeux sur PC, la marque de jeux T-FORCE de TEAMGROUP lance la mémoire de jeu DARK Z FPS et la carte PCIe SSD Cardea IOPS Gaming à la fin de 2020. Les joueurs qui se moderniseront grâce à ces nouveaux composants puissants bénéficieront de performances supérieures et pourront dominer l'arène numérique.







Le T-FORCE DARK Z FPS, comme son nom l'indique, a été créé pour améliorer le nombre d'images par seconde. Il est conçu avec goût, avec un logo T-FORCE plaqué au centre, des lignes assorties s'étendant jusqu'aux bords, et un métal blindé qui entoure la planche pour donner au produit un aspect saisissant et futuriste. Le DARK Z FPS dispose de vitesses de RAM allant jusqu'à 4000 MHz et d'une faible latence CAS de CL16.



Après avoir subi des tests rigoureux avec l'un des tireurs les plus populaires au monde, PUBG, T-FORCE a développé cette RAM de jeu qui fournit jusqu'à 20 %1 de FPS en plus que la mémoire normale. Un avantage significatif en termes de FPS peut être ressenti lorsqu'elle traite des mouvements à grande vitesse et des changements de décors dans le jeu. Cette performance plus rapide permet aux joueurs de profiter d'un jeu d'armes plus satisfaisant et leur donne un avantage sur le champ de bataille où chaque seconde compte.







Le DSS des OIP de la CARTE T-FORCE a été développé dans le but de répondre aux besoins réels des joueurs. C'est la solution parfaite pour les joueurs qui passent souvent beaucoup de temps à attendre que leurs jeux se chargent et qui veulent se lancer le plus vite possible. Le SSD utilise l'interface PCIe Gen3x4 à haut débit et dispose de vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 3 400/3 000 Mo/s.



Sa valeur IOPS de 680K/670K représente sa superbe performance dans le monde réel. Cette valeur peut être augmentée grâce à sa nouvelle technologie brevetée d'ailettes en aluminium et de dissipateur thermique en graphène, qui permet une personnalisation pour une dissipation optimale de la chaleur. Les joueurs pourront s'affranchir de la lenteur des composants moyens et bénéficier de performances de jeu super rapides grâce à ce puissant SSD.







Dark Z FPS DDR4 et CARDEA IOPS SSD seront disponibles à la vente dans le monde entier en Janvier 2021.



Les Prix :



- DARK Z FPS DDR4 MSRP : 140 Dollars,

- CARDEA IOPS M.2 PCIe SSD 1 TB : 165 Dollars.



Pour plus d'informations :



- Dark Z FPS DDR4 : Cliquez ICI,

- CARDEA IOPS SSD : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP