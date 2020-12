Le châssis Akasa Maxwell Pro Fanless Mini-ITX prend en charge les processeurs Intel Core i9 de 10e génération.



Les processeurs haut de gamme tels que le Core i9-10900 d'Intel nécessitent généralement un refroidisseur lourd, généralement équipé de ventilateurs à grande vitesse, mais le nouveau boîtier Maxwell Pro Mini-ITX sans ventilateur d'Akasa peut apprivoiser la bête, tout en ne produisant que du silence.



Le Comet Lake Core i9 est équipé de dix noyaux et vingt fils ; et d'une fréquence turbo maximale de 5,2 GHz, ce qui en fait l'un des processeurs les plus puissants du marché. Nos tests ont montré ses scores de référence impressionnants tout en étant refroidi passivement dans le Maxwell Pro, ce qui le rend parfait pour assister le processeur dans des activités telles que la création de contenu et la vidéo 4K. Il s'agit d'un boîtier sans ventilateur à hautes performances qui peut supporter jusqu'à 65 W TDP, et qui peut maintenir des températures adéquates autour de 80°C.











Dans Cinebench R20, un programme de test de stress multicore, nous avons obtenu des scores exceptionnels de 4010, avec une fréquence centrale moyenne de 3,1 GHz. La température moyenne a été de 78°C et n'a jamais dépassé 91°C. Ces résultats montrent l'excellente puissance de refroidissement du boîtier passif, capable d'apprivoiser le puissant Core i9 10900.



Spécifications des tests :



- Processeur : Processeur Intel Core i9-10900, fréquence de base de 2,8 GHz, limite de puissance fixée à 65 W,

- Carte mère : Carte mère ASUS ROG STRIX B460-I,

- La mémoire : Corsair Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 DRAM 3200 MHz C16 RAM,

- Stockage : Samsung Evo Plus 970 NVMe M.2 SSD,

- Graphiques : Graphiques Intel UHD 630,

- Refroidisseur de CPU : Akasa Maxwell Pro A-ITX48-M1B,

- Alimentations électriques : AK-PD150-02K Adaptateur secteur 150 W AC-to-DC/AK-PE150-05 Adaptateur secteur 150 W DC-to-DC.



Prix



Le châssis Mini-ITX sans ventilateur Akasa Maxwell Pro est disponible à partir de 149.90 euros en Europe.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP