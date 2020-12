Simply NUC annonce Ruby Mini et Topaz Mini propulsés par AMD et Intel.



Simply NUC, Inc, une société leader dans l'intégration de mini-ordinateurs, annonce aujourd'hui deux nouvelles gammes de mini-PC sous la marque Simply NUC, qui sont positionnées pour les marchés des entreprises et des consommateurs où la performance évolutive est valorisée dans un petit facteur de forme à faible consommation d'énergie. Simply NUC prend des commandes pour les lignes de produits Topaz et Ruby. Topaz devrait être livré en Janvier 2020, et Ruby maintenant.







"Nous avons une vision d'entreprise d'un mini ordinateur à chaque extrémité du monde", a déclaré Aaron Rowsell, PDG de Simply NUC, "Et nos familles Ruby mini et Topaz NUC de marque Simply NUC donnent enfin à nos clients et partenaires le choix de performance CPU et graphique qu'ils demandent depuis des années ; tous deux livrés avec exactement les mêmes configurations d'E/S, et compatibles avec l'écosystème de couvercle d'extension NUC existant".



Trois nouvelles références Topaz NUC sont ajoutées à la feuille de route de Simply NUC, avec des prix de kit barebone à partir de 410 Dollars. Le Topaz i7 de Simply NUC (NUC11i7TZ) est basé sur le processeur Intel Core i7-1165G7 de 11ème génération avec le graphisme Intel Xe, et est destiné à être utilisé là où la performance est la plus importante. Des options de performances plus faibles et plus rentables sont également prises en charge avec les unités de gestion des stocks Intel Core i5-1135G7 (NUC11i5TZ) et i3-1115G4 (NUC11i3TZ) de la 11e génération. Pour plus d'informations sur la famille Topaz, Cliquez ICI.



En outre, trois nouveaux SKU Ruby Mini PC sont ajoutés à la feuille de route Consommateurs/Entreprises de Simply NUC avec un prix de kit barebone à partir de 370 Dollars. Le Ruby R8 de Simply NUC (CBM1R8RB) est basé sur le processeur mobile AMD Ryzen R7-4800U avec des graphiques Radeon Vega et est destiné à une utilisation avec des exigences de haute performance. La gamme de produits Ruby est complétée par des options plus économiques, notamment le Ryzen R5-4500U (CBM1R5RB) et le Ryzen R3-4300U (CBM1R3RB). Pour plus d'informations sur la famille Ruby, Cliquez ICI.



Ruby et Topaz ont des options de configuration presque identiques, offrant toutes deux jusqu'à six ports USB, jusqu'à quatre ports vidéo 4K, un double Ethernet prenant en charge les vitesses GbE et 2,5 GbE, et des couvercles remplaçables pour étendre les fonctionnalités d'E/S. Tous deux offrent également un module de plate-forme de confiance (TPM) pour les communications sécurisées nécessitant un cryptage.



Ces miniatures riches en fonctionnalités prennent en charge une grande variété d'utilisations, notamment le poste de travail de productivité au bureau, la connectivité dans le nuage, le divertissement à domicile et les jeux occasionnels, pour n'en citer que quelques-unes. Comme toujours, Simply NUC personnalisera votre Topaz ou Ruby avec de la mémoire, du stockage, un système d'exploitation et des accessoires ; et le fera construire et expédier dans les 48 heures.



Créé en 2015 et basé à Round Rock, Texas, Simply NUC, Inc. est un intégrateur de systèmes spécialisé dans les mini-ordinateurs. Simply NUC fournit des mini-PC entièrement configurés, garantis et supportés aux entreprises et aux particuliers, ainsi que le développement de projets NUC de bout en bout, l'installation de systèmes d'exploitation personnalisés et les accessoires NUC.



TECHPOWERUP