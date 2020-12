NZXT lance un hub USB interne de troisième génération.



NZXT, annonce aujourd'hui la nouvelle itération de son hub USB interne. Le nouveau hub USB interne de NZXT s'améliore par rapport à la génération précédente en ajoutant un port USB 2.0 interne supplémentaire pour une connectivité élargie et remplace sa source d'alimentation de Molex à l'alimentation SATA.



Sa taille compacte, ses aimants intégrés et le ruban adhésif double face 3M inclus permettent une installation facile dans les espaces restreints de n'importe quel châssis. Tout cela donne aux constructeurs la certitude qu'ils disposeront de suffisamment de ports USB internes sur leurs cartes mères pour des composants tels que le NZXT Kraken Z53, le contrôleur de ventilateur et de RVB NZXT et le bloc d'alimentation numérique NZXT E850.



















Compatibilité élargie



Quatre ports USB 2.0 internes et un port pour la connexion à la carte mère.



Vraiment compact



Fonctionne parfaitement avec n'importe quel PC et est conçu pour être facilement dissimulé.



Une puissance stable



La connexion électrique SATA fournit une source d'énergie stable.



Installation simple



Installation conviviale avec un corps magnétique et des rubans à double verrouillage 3M pour le montage.



Prix et disponibilité



Le Hub USB interne de NZXT (GEN 3) est maintenant disponible chez NZXT au prix de 22.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP