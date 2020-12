QNAP lance le NAS TS-832PX à 8 baies et à quatre cœurs.



QNAP Systems, Inc. un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le TS-832PX, un NAS à 8 baies doté de deux ports 10G bE SFP+ et 2,5 GbE RJ45, avec un emplacement PCIe Gen2 x2 pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Le TS-832PX prend en charge la sauvegarde multi-cloud, les passerelles de stockage en nuage, l'accès à distance, la gestion des photos AI et des fonctions supplémentaires pour les petites entreprises afin de créer un environnement réseau à haut débit efficace.



Doté d'un processeur quadricœur à 1,7 GHz, de 4 Go de RAM DDR4 (extensible à 16 Go), de deux ports SFP+ de 10 GbE et de deux ports de 2,5 GbE, le TS-832PX offre les performances et la connectivité nécessaires pour faire de la mise en réseau de nouvelle génération une réalité pour les entreprises et les organisations. Le TS-832PX marque l'engagement continu de QNAP en faveur des réseaux à haut débit, aux côtés d'autres solutions telles que les commutateurs et adaptateurs réseau gérés/non gérés 10 GbE/2,5 GbE de QNAP.











"Avec huit baies de disques, une connectivité SFP+ de 10 GbE et une connectivité RJ45 de 2,5 GbE, le TS-832PX offre aux entreprises et aux organisations une connectivité réseau à haute capacité et à haut débit", a déclaré Jason Hsu, ajoutant que "parallèlement aux applications à valeur ajoutée et à l'extensibilité PCIe, le TS-832PX offre aux utilisateurs des fonctionnalités fiables et extensibles pour les besoins informatiques d'aujourd'hui et de demain".



L'emplacement PCIe Gen2 x2 du TS-832PX permet d'installer une carte d'extension pour améliorer les fonctionnalités de base. Celle-ci comprend une carte réseau 5 GbE/2,5 GbE, un adaptateur sans fil QXP-W6-AX200 Wi-Fi 6 (802.11ax) ou une carte QXP-10G2U3A USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps).



Le système d'exploitation du TS-832PX, piloté par des applications, offre de nombreuses solutions pour répondre à divers besoins professionnels. HybridMount et VJBOD Cloud fournissent des passerelles de stockage en nuage basées sur des fichiers et des blocs ; QVR Pro fournit une solution de surveillance de qualité professionnelle ; et HBS dispose d'outils de sauvegarde, de restauration et de synchronisation pour garantir la bonne conservation de vos données.



Le centre de notification, qui centralise toutes les alertes et les avertissements du système pour simplifier les tâches d'administration, et le conseiller en sécurité, qui propose une analyse anti-malware et fournit des conseils pour renforcer vos paramètres de sécurité, sont également disponibles.



Principales spécifications



- TS-832PX-4G : Modèle tour à 8 baies ; baies pour disques durs SATA 6 Gb/s de 3,5 pouces remplaçables à chaud ; processeur quadricoeur Annapurna Labs AL324 1,7 GHz, 1x emplacement SODIMM DDR4 avec 4 Go de RAM (supporte jusqu'à 16 Go) ; 2x ports SFP+ de 10 GbE, 2x ports RJ45 de 2,5 GbE (2,5G/1G/100M) ; emplacement PCIe Gen2 x2 ; 3x ports USB 3.2 Gen 1.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP