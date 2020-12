Le jeu d'embouts de précision IFixit Mako est désormais disponible sur la boutique en ligne EK.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, vend maintenant des jeux d'embouts iFixit Mako Precision afin de fournir à ses clients les meilleurs outils qui les aideront dans leur aventure du refroidissement liquide. Ce kit de 64 bits est livré avec un manche de tournevis magnétique, une rallonge flexible pour les endroits difficiles d'accès et 64 embouts qui faciliteront tout démontage et entretien. EK a pour vocation d'être un guichet unique pour ses utilisateurs, en rendant leur expérience de construction de boucles plus facile et plus accessible.



L'ensemble de bits iFixit Mako Precision a été construit à partir de données provenant de milliers de manuels de réparation et de démontage iFixit, ce qui permet d'obtenir l'assortiment le plus compact et le plus complet de bits pour la réparation de matériel électronique. Ce kit de pilotes comprend des bits de pilotes standard, de sécurité et spécialisés pour une large gamme de réparations de PC, de refroidissement liquide et exotiques. Les embouts standard comme ceux d'Allen (hexagonaux) vous permettront de faire le tri avec la plupart des produits de refroidissement à eau comme les blocs d'eau pour CPU et GPU, les vis pour ventilateurs et radiateurs, les divers supports de pompe/réservoir, et bien plus encore.







Que vous soyez un moddeur professionnel, un véritable passionné de refroidissement à eau ou un constructeur débutant, ce kit de pièces détachées a exactement ce qu'il faut pour démonter et remonter vos pièces de refroidissement à liquide, ainsi que vos smartphones, consoles de jeux, articles d'usure, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes, petits appareils électroménagers, et bien d'autres choses encore. Pour les endroits difficilement accessibles, vous pouvez utiliser la rallonge flexible, qui vous permet d'entrer facilement dans chaque petit espace, même si vous utilisez un boîtier ITX.



Ce kit de bits a été repensé pour une utilité maximale. Le couvercle est maintenu en place par des aimants pour augmenter la durée de vie du produit (plus de charnières ni de fermoirs cassés) et se monte également à l'arrière du boîtier pour le maintenir à l'écart pendant que vous travaillez.



Le couvercle sert également de plateau de tri intégré pour organiser vos vis et vos pièces. Et les embouts de 4 mm ont été redessinés avec un col plus long pour une portée plus profonde et plus précise.



Ce que vous recevez dans la boîte :



- Case "Magnétisée,

- Couvercle avec plateau de tri intégré,

- 150 mm Flex Extension,

- Conducteur d'embout en aluminium de 4 mm,

- Phillips - 000, 00, 0, 1, 2,

- Tête plate - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4mm,

- Torx - T2, T3, T4, T5,

- Sécurité Torx - TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25,

- Pentalobe - P2, P5, P6,

- JIS - J000, J00, J0, J1,

- Hexagone - 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5mm,

- Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1,

- Conducteur de noix - 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 5,5mm,

- Carré - 1, 2,

- Gamebit - 3,8, 4,5 mm,

- Clé - 6, 8,

- Triangle - 2, 3mm,

- Mors de l'iPhone,

- Oval Drive,

- Bit d'éjection SIM,

- Bit de ramassage magnétique,

- Adaptateur de pilote 1/4" à 4mm.



Disponibilité et prix



Le jeu d'embouts de précision iFixit Mako est disponible sur la boutique en ligne de l'EK au prix de 34.90 euros.



