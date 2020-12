Mushkin lance la série SSD 8TB M.2 NVMe ALPHA.



Mushkin Enhanced MFG - Un des principaux concepteurs et fabricants de produits informatiques de haute performance et de haute fiabilité, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle série ALPHA de disques durs à semi-conducteurs (SSD) de haute performance offrant une capacité de pointe allant jusqu'à huit téraoctets (8 To) ; le nouveau SSD offre un mélange sans compromis de vitesse, de capacité de stockage et de fiabilité pour les utilisateurs de PC grand public et professionnels.







La série ALPHA, alimentée par le contrôleur série 12 de Phison, équilibre performances, capacité, coût et efficacité énergétique, ce qui en fait la solution idéale pour le cloud computing, les données volumineuses, les systèmes de stockage externe, l'imagerie et les médias numériques, les applications techniques et le stockage au froid. Avec des capacités de 4 TB et 8 TB, la gamme de disques SSD ALPHA Series est la plus grande capacité des disques durs de Mushkin actuellement disponibles sur le marché.



Spécifications et dimensions d'ALPHA :



- Capacités : 4 TB et 8 TB,

- Séquentiel maximum : 3300 Mo/s (lecture)/3000 Mo/s (écriture),

- 4 KB Aléatoire : 550.000 IOPS (Lire)/680.000 IOPS (Ecrire),

- Température de fonctionnement : 0°C à 70°C,

- Température de stockage : -40°C à 85°C,

- Dimensions : 22 mm x 80 mm X 2,25 mm,

- Garantie : Garantie limitée de 3 ans.



Prix et disponibilité :



Le Mushkin Alpha 4TB et le Mushkin Alpha 8TB sont maintenant disponibles à l'achat sur Amazon à 649.99 Dollars et 1 299.99 Dollars respectivement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP