NVIDIA met à jour Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, et 4 autres jeux avec DLSS.



La technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA utilise des méthodes avancées pour décharger l'échantillonnage dans les jeux sur les Tensor Cores, des processeurs d'IA dédiés présents sur toutes les cartes GeForce RTX, y compris l'ancienne génération Turing et maintenant Ampere.



NVIDIA promet que l'inclusion du DLSS permettra d'augmenter les performances de 40 %, voire plus. Aujourd'hui, la société a annoncé que le DLSS obtient le soutien de Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Mount & Blade II : Bannerlord, CRSED : F.O.A.D., Scavengers, et Moonlight Blade. L'inclusion de ces titres rend maintenant la technologie DLSS de NVIDIA présente dans un total de 32 titres, ce qui n'est pas un mince exploit pour une nouvelle technologie.







Ci-dessous, vous pouvez voir les graphiques fournis par la société concernant les performances de l'inclusion du DLSS dans les nouveaux titres, les numéros de performance du Cyberpunk 2077 ont été divulgués (grâce à kayjay010101 sur les forums TechPowerUp), et vous pouvez également les consulter.



























TECHPOWERUP