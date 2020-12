TECHPOWERUP nous propose le test de la : FSP Hydro PTM Pro 1200 W.



FSP a introduit il y a quelque temps un nouveau bloc d'alimentation haut de gamme, le Hydro PTM Pro, d'une puissance maximale de 1200 W. Deux autres membres de la famille ont des capacités de 1000 W et 850 W. Selon FSP, ce bloc d'alimentation utilise un revêtement conforme qui protège ses internes de la poussière, des taches et de l'humidité. Toutes ces alimentations sont également entièrement modulaires et les autocollants latéraux peuvent être facilement remplacés par d'autres inclus dans le lot.







Le fonctionnement du ventilateur semi-passif peut être désactivé à l'aide d'un interrupteur situé sur la face avant du bloc d'alimentation. Le FSP l'a appelé l'interrupteur "Eco" car la consommation d'énergie est plus faible lorsque le ventilateur est désactivé. La vérité est que le gain d'efficacité global n'est perceptible qu'à très faible charge. La fonction d'arrêt du ventilateur peut également réduire la durée de vie des ventilateurs FDB, car le frottement dans ces ventilateurs est plus élevé au démarrage, car le lubrifiant n'a pas encore été pompé dans la rainure en spirale et sur toute la surface du palier, ce qui ne s'applique pas aux ventilateurs à double roulement à billes. Un circuit de contrôle de ventilateur PWM aurait été préférable car il permet d'obtenir des vitesses très basses et de faire fonctionner le ventilateur à un niveau sonore très faible.



Voici la fiche technique :







Les spécifications :







La conformité de l'Hydro PTM Pro 1200 W à la norme de sécurité électrique CEI 62368 constitue une amélioration majeure.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP