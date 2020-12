ASUS annonce les séries GeForce RTX 3060 Ti KO, Dual Mini, Dual, TUF Gaming et ROG Strix.



ASUS a annoncé aujourd'hui une nouvelle série de cartes graphiques qui feront leurs débuts avec le dernier GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. La série comprend cinq nouveaux modèles : ROG Strix, TUF Gaming, ASUS Dual, ASUS Dual MINI et ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti. Ces nouvelles cartes graphiques apportent un refroidissement, des cartes de circuits imprimés et des conceptions d'alimentation optimisés pour compléter la nouvelle architecture NVIDIA Ampere et offrir les dernières et meilleures performances de jeu en 3D. Alimentée par l'architecture NVIDIA Ampere et la deuxième génération de NVIDIA RTX, la plate-forme de jeu PC la plus puissante au monde pour le raytracing et l'IA en temps réel, la GeForce RTX 3060 Ti offre un gameplay 1080p et 1440p époustouflant.



La RTX 3060 Ti prend également en charge le trio d'innovations GeForce pour les jeux, notamment la technologie NVIDIA DLSS, qui accélère les performances et améliore le QI et qui est désormais disponible dans plus de 25 jeux ; NVIDIA Reflex, qui réduit la latence du système, rend les jeux plus réactifs et donne aux joueurs des titres multijoueurs compétitifs un avantage supplémentaire sur leurs adversaires ; et NVIDIA Broadcast, une suite d'améliorations de l'IA audio et vidéo, notamment des arrière-plans virtuels et la suppression du bruit que les utilisateurs peuvent appliquer aux chats, aux appels Skype et aux réunions vidéo.



Ainsi, qu'ils jouent à des titres traditionnels sur PC, qu'ils se familiarisent avec les workflows de création et de productivité, ou qu'ils s'émerveillent devant les derniers titres à la pointe de la technologie tracés par rayons comme Cyberpunk 2077, Call of Duty : Black Ops Cold War, Watch Dogs : Legion, et bien d'autres, la GeForce RTX 3060 Ti leur offre la meilleure expérience possible dans sa catégorie.



ASUS Dual MINI : une conception compacte avec une puissante performance thermique







La nouvelle carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti MINI est spécialement conçue pour les systèmes de petite taille et les kits Intel NUC 9 Extreme et Intel NUC 9 Pro. Avec une longueur inférieure à 20 cm, la Dual MINI offre la large compatibilité d'une conception compacte tout en offrant des performances thermiques exemplaires.



Elle est dotée d'un refroidisseur à deux fentes personnalisé comprenant un grand dissipateur de chaleur et deux ventilateurs Axial-tech qui fournissent une pression statique élevée pour maintenir les températures sous contrôle. Le refroidissement puissant est soutenu par la fiabilité de la technologie Auto-Extreme, ce qui fait de Dual MINI le choix évident pour un déploiement à long terme dans des châssis de petite taille.



ASUS KO : Total Knockout







Les cartes graphiques ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti reposent sur les fondations posées par ASUS Dual, grâce à une enveloppe modifiée, un lubrifiant pour palier de ventilateur de qualité spatiale, des condensateurs longue durée et une plaque arrière ventilée. Le capot comporte des faces avant en or et en argent, et un éclairage ARGB personnalisable pour donner au KO une esthétique unique qui peut être personnalisée avec le logiciel Aura.



Le refroidissement est assuré par un grand dissipateur de chaleur qui remplit la majeure partie des 2,7 fentes de la carte, associé à une plaque arrière ventilée pour éviter l'accumulation de chaleur. Les deux ventilateurs Axial-tech tournent sur des paliers à douille immergés dans un lubrifiant de qualité spatiale, ce qui améliore la durabilité et offre un profil acoustique plus silencieux que les modèles à double roulement à billes.



Les composants de la carte sont fixés à l'aide de la technologie Auto-Extreme, qui comprend des condensateurs dont la durée de vie est jusqu'à 2,5 fois supérieure à la norme industrielle. La puissante combinaison d'esthétique, de refroidissement et de durabilité fait des cartes graphiques KO GeForce RTX 3060 Ti le choix parfait pour les joueurs qui préfèrent présenter leurs appareils de jeu sur leur bureau.



ASUS Dual : 2X Fans, 2X Fun







L'ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti exploite des technologies de refroidissement avancées dérivées des cartes graphiques phares, ce qui en fait le choix idéal pour une construction bien équilibrée. Un habillage propre s'harmonise avec l'esthétique des stations de travail et des plates-formes de jeu. Deux ventilateurs Axial-tech éprouvés sont conçus pour fournir un flux d'air suffisant au dissipateur de chaleur, et les ventilateurs s'arrêtent automatiquement à basse température.



La technologie Auto-Extreme réduit les contraintes thermiques sur les composants pendant le processus de fabrication et évite l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui se traduit par une plus grande précision et fiabilité, un impact environnemental moindre et une consommation d'énergie de fabrication réduite. Une plaque arrière en aluminium et un support d'entrée/sortie en acier inoxydable aident à protéger le circuit imprimé contre les flexions indésirables. La carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti est prête pour les joueurs, les créateurs de contenu et les enthousiastes qui recherchent une expérience plug-and-play robuste.



ROG Strix : Prend son envol







De haut en bas, les cartes graphiques ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti offrent des conceptions thermiques puissantes et sont optimisées pour l'architecture dynamique NVIDIA Ampere.



Une enveloppe avec des accents métalliques englobe un trio de fans d'Axial-tech qui ont été réglés pour remplir des rôles spécialisés. Le ventilateur central s'appuie sur un anneau de protection sur toute la hauteur et 13 pales de ventilateur qui fournissent une pression statique accrue pour conduire l'air à travers les ailettes du dissipateur thermique et sur le dissipateur thermique du GPU.



Les deux ventilateurs des flancs comportent 11 pales chacun et des anneaux de barrière à mi-hauteur pour permettre une meilleure dispersion latérale et une meilleure circulation de l'air à travers le réseau de refroidissement. La turbulence entre les ventilateurs est réduite grâce à l'inversion du sens de rotation du ventilateur central.



Un dissipateur de chaleur plus grand qui remplit la majeure partie de l'empreinte de la carte de 2,9 fentes a été conçu pour tirer parti de l'augmentation du flux d'air. Afin d'évacuer la chaleur de la puce et de la faire entrer dans le dissipateur, la technologie MaxContact a été utilisée pour polir la surface du dissipateur et améliorer la fluidité au niveau microscopique. La planéité supplémentaire permet un meilleur contact avec la matrice pour un meilleur transfert thermique.



En plus d'une matrice de refroidissement améliorée, les composants Super Alloy Power II, y compris les condensateurs, les selfs et les étages de puissance du haut de gamme, délivrent sans effort des centaines de watts à la milliseconde près. Les composants de la carte sont soudés au circuit imprimé à l'aide de la technologie Auto-Extreme exclusive à ASUS pour assurer des joints précis et une grande fiabilité.



Les connecteurs FanConnect II permettent de régler les ventilateurs PWM en fonction de la température du CPU et du GPU, ce qui permet d'augmenter l'aspiration ou l'échappement pour les tâches 3D exigeantes et les charges de travail de calcul. Les constructeurs à la recherche d'un moyen simple et rapide d'ajuster le comportement par défaut de leur carte peuvent actionner le commutateur Dual BIOS embarqué pour choisir entre les profils "performance" et "silencieux" sans logiciel.



Une autre fonction facile à utiliser est un circuit de détection de tension embarqué qui surveille la tension du rail d'alimentation. Le circuit est suffisamment rapide pour détecter les transitoires qui font chuter la tension du rail à un niveau trop bas. Si cela se produit, une LED rouge s'allume pour indiquer un problème d'alimentation, ce qui facilite le débogage de la source de pannes pendant le jeu.



La face avant de la carte graphique comporte un élément RGB adressable qui peut être personnalisé avec le logiciel Armoury Crate, et le cadre métallique renforcé ajoute une couche de protection qui améliore la durabilité.



En retournant la carte, on découvre une plaque arrière en métal avec un large évent. L'évent permet à l'air chaud de s'échapper vers les ventilateurs d'évacuation du châssis au lieu d'être recyclé dans le refroidisseur du GPU. Sous le GPU, un support assure une pression de montage constante entre la matrice et le dissipateur de chaleur. L'acier inoxydable est utilisé pour le support d'E/S afin de protéger les ports et d'assurer un montage plus sûr.



La carte graphique ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti offre une conception thermique dynamique. Associée aux performances exceptionnelles de l'architecture NVIDIA Ampere, ROG Strix permet aux joueurs d'accéder à des expériences inédites, allant de taux d'images incroyables dans les titres de la concurrence, à un gameplay haute résolution fluide dans les jeux AAA immersifs.



TUF Gaming : Construire TUF







Les cartes graphiques GeForce RTX 3060 Ti de TUF Gaming fournissent une puissance et un refroidissement exceptionnellement robustes. Une enveloppe entièrement métallique abrite trois puissants ventilateurs Axial-tech qui utilisent des roulements à billes durables. La rotation des ventilateurs a été optimisée pour réduire les turbulences, et un mode d'arrêt permet d'arrêter les trois ventilateurs à basse température.



Conformément à l'héritage de TUF Gaming, les composants sont sélectionnés en fonction de leur durabilité et de leurs performances. En plus des selfs et des MOSFETs haut de gamme, des condensateurs certifiés de qualité militaire font de TUF Gaming un concurrent de choix. Le processus de fabrication automatisé, utilisant la technologie Auto-Extreme, garantit que les composants sont placés et fixés avec une grande précision, et chaque carte est soumise à un essai de validation exténuant de 144 heures pour garantir des performances sans faille quand cela compte.



La plus grande partie de l'arrière est enveloppée dans une plaque métallique de protection qui comporte de façon bien visible un large évent pour éviter l'accumulation de chaleur. Sous le GPU, un support assure une pression de montage constante entre la matrice et le dissipateur de chaleur. L'acier inoxydable est utilisé pour le support d'E/S afin de protéger les ports et d'assurer un montage plus sûr. Un commutateur Dual BIOS bien placé permet de personnaliser le profil de performance par défaut de la carte sans logiciel.



Voici les fiches techniques :







TECHPOWERUP