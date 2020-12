CORSAIR nous propose deux nouveaux boitiers : Les 5000D et 5000D Airflow.



Avant son lancement, le détaillant roumain IT Galaxy a publié la liste des caisses du Corsair 5000D et du 5000D Airflow. Positionnés un cran au-dessus de la série 4000D, les 5000D et 5000D Airflow sont des boîtiers ATX de taille légèrement supérieure, et sont destinés aux joueurs qui construisent des PC de jeu haut de gamme bien équipés avec refroidissement liquide.



Pour l'instant, il semble y avoir deux variantes, la 5000D est la variante "par défaut" avec une façade visuellement dissimulée (prises discrètes) ; tandis que le 5000D Airflow est son frère avec une façade en maille pour une meilleure prise. Étant donné que IT Galaxy mentionne "Black" dans le nom du modèle, il pourrait y avoir d'autres variantes de couleur des deux cas.











À l'intérieur, le 5000D/5000D Airflow est doté d'une disposition conventionnelle à cloisons horizontales, le compartiment supérieur (plateau de la carte mère) pouvant accueillir des cartes graphiques jusqu'à 42 cm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 17 cm de hauteur.



En plus des 7 fentes d'extension conventionnelles, il y a deux fentes verticales, ce qui vous permet de montrer votre carte graphique depuis le panneau latéral en verre trempé du boîtier. Les options de ventilation comprennent trois prises d'air avant de 120 mm ou deux de 140 mm, trois prises d'air de 120 mm le long du plan du plateau de la carte mère, où vous pouvez monter un radiateur à triple ventilateur, et trois sorties supérieures de 120 mm ou deux de 140 mm, en plus de la sortie arrière de 120 mm. Deux spins de 120 mm sont fournis avec le boîtier, ainsi qu'un moyeu de ventilateur PWM à 6 ports.











Les options de stockage sur le 5000D comprennent deux baies pour disques de 3,5 pouces/2,5 pouces, et trois supports de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. Tout comme la 4000D, les boîtiers de la série 5000D sont équipés de la fonction de gestion des câbles RapidRoute de Corsair, conçue pour réduire l'encombrement des câbles.







La connectivité du panneau avant comprend deux USB 3.x type-A, un USB 3.x type-C et une prise audio tripolaire HDA. Le boîtier mesure 520 mm x 520 mm x 245 mm (HxPxL), et est fabriqué en acier SECC et en ABS.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ITGALAXY