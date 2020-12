NVIDIA nous propose les GeForce en version 460.79 WHQL Game Ready.



NVIDIA a publié aujourd'hui les pilotes GeForce 460.79 WHQL Game Ready. Ces pilotes arrivent à la veille de la sortie du jeu le plus attendu de l'année, le Cyberpunk 2077, et les pilotes sont optimisés, notamment pour la prise en charge du DLSS et du RTX raytracing. Egalement inclus est l'optimisation du premier jour pour Minecraft avec RTX pour Windows 10.







Parmi les problèmes résolus avec la GeForce 460.79 WHQL, on trouve un artefact remarqué sur certains circuits de Forza Motorsport 7. Le changement du format de couleur d'affichage de RGB à ycbcr422 sur certains écrans à taux de rafraîchissement élevé a été corrigé.



G-Sync avec affichage 3x Surround provoquant le gel de certains jeux au lancement, qui a été corrigé. Correction d'un problème qui provoquait le retour par NVAPI d'un nombre de cœurs de tenseur incorrect pour les GPU RTX de la série 30. Le crash de MPC-HC lors de la lecture de vidéos de 1088 pixels de large a été corrigé. Certains paramètres d'affichage relatifs aux écrans 5K ont été corrigés. NVIDIA a également élargi la liste des écrans compatibles avec G-Sync, énumérés ci-dessous.



Game Ready



- Cyberpunk 2077,

- Minecraft RTX.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements

Panneau de contrôle NVIDIA



- Ajout du contrôle de la fréquence d'images maximale de l'application d'arrière-plan (page "Gérer les paramètres 3D"),

- Ajout de la fonction Mode de précision des couleurs (Affichage > page Ajuster les paramètres de couleur du bureau).



G-Sync



- Ajout de Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R et Philips 275M8RZ.



Problèmes corrigés dans ce communiqué



- [Forza Motorsport 7] : Le trottoir peut afficher une bande noire lors d'une course sur certains circuits. [2781776]

- Lorsque la fréquence de rafraîchissement est supérieure à 100 Hz, le format de couleur passe de RVB à ycbcr422. [3053990]

- [GeForce RTX 3090] [SLI] [G-SYNC] : Lorsque G-SYNC est activé en surround SLI (3x moniteurs), le système se verrouille lors du lancement d'un jeu. [3167493]

- [GeForce RTX 3-series] : NvAPI_GPU_GetGPUInfo() renvoie un nombre incorrect de noyaux tenseurs de GPU. [3140329]

- [MPC-HC] : Le lecteur vidéo se bloque lors de la lecture de vidéos de 1088 pixels de large. [3148082]

- [affichage 5k] : Lorsque l'affichage est réglé sur une résolution de 5k, vous ne pouvez pas définir les paramètres de couleur à partir de la page Panneau de configuration NVIDIA > Modifier la résolution. Soit les commandes sont grisées, soit elles reviennent à la valeur par défaut après avoir appliqué une modification. [200630939/3182567].



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



