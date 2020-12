BIOSTAR lance le support de la mémoire Smart Access pour les cartes mères à chipset des séries 400 et 500 d'AMD.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui des mises à jour du BIOS pour ses cartes mères de la série AM4 400/500 afin de prendre en charge la technologie AMD Smart Access Memory.







La mémoire AMD Smart Access Memory (SAM) permet au CPU d'accéder à la mémoire du GPU, les utilisateurs gagneront jusqu'à 11 % en performances de jeu. Les consommateurs de BIOSTAR peuvent désormais bénéficier d'un surcroît de performances grâce à leurs cartes mères de la série 400/500 associant des processeurs AMD Ryzen de la série 5000 et des cartes graphiques Radeon RX de la série 6000.



Pour plus d'informations sur les cartes mères de la série BIOSTAR AM4 400/500 qui prennent en charge la technologie AMD Smart Access Memory, rendez-vous sur la page de téléchargement de la page produit de votre carte mère et téléchargez la version correspondante du BIOS.



