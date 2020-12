ID Cooling dévoile une nouvelle famille de méga-refroidisseurs pour les processeurs AMD et Intel.



ID Cooling a annoncé ses derniers Mega Coolers, un nouveau nom et une nouvelle gamme qui annonce la compatibilité des refroidisseurs avec les derniers, les meilleurs, les plus hautes performances et les CPU les plus gourmands en énergie. Les refroidisseurs sont conçus pour accompagner les processeurs avec des TDPs jusqu'à 280 W. ID Cooling a déclaré que ces nouveaux méga refroidisseurs de la série SE-207, qui sont essentiellement des refroidisseurs à tour, arriveront sur le marché juste à temps pour répondre aux besoins de la nouvelle génération de Ryzen 5000 d'AMD, de la série "Vermeer" et des prochains processeurs Intel de 11ème génération "Rocket Lake".











Il y a deux refroidisseurs séparés dans la famille ; le SE-207-XT Black est destiné aux processeurs Ryzen d'AMD ainsi qu'aux processeurs Intel sous la forme de facteurs LGA1200/115x/20xx ; si vous avez besoin de plus de puissance de refroidissement, cependant, le SE-207-TRX Black est destiné au processeur Ryzen Threadripper d'AMD en boîtier TR4. Les deux refroidisseurs offrent les mêmes capacités de dissipation TDP de 280 W, et sont construits dans une conception à double tour avec deux ventilateurs (700 tr/min ~ 1800 tr/min, jusqu'à 76,16 CFM de pression d'air, jusqu'à 35,2 dBA).







Dans le cas du SE-207-TRX, qui aime les filetages, une plaque de base en cuivre avec la technologie de caloduc à contact direct retire la chaleur de votre processeur et la fait passer à travers les grands réseaux noirs à double empilement d'ailettes qui sont ensuite refroidis par deux ventilateurs de 120 mm. Le E-207-XT Black, en revanche, se contente d'une solide plaque de cuivre sans cette même technologie de contact direct.







Le modèle SE-207-XT Black pour les processeurs AM4 et Intel grand public mesure 144 × 122 × 157 mm, tandis que le SE-207-TRX à engrenage Ryzen mesure 140 × 122 × 157 mm. Il n'y a pas d'informations publiées sur le prix de vente moyen ou sur la disponibilité sur le marché, mais on peut s'attendre à ce que ces modèles aient un prix supérieur à celui des meilleurs et des plus chers refroidisseurs à tour disponibles aujourd'hui.







Pas de date ni de prix pour le moment.



