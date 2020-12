SHUTTLE nous propose un nouveau barbeone : Le XPC Barebone DH470.



Mini format avec une puissance maximale : avec le XPC Barebone DH470 de la vaste famille XPC slim, Shuttle présente un nouveau mini-PC puissant et polyvalent pour les derniers processeurs Intel "Comet Lake-S" avec jusqu'à 10 cœurs et 20 threads. Basé sur le chipset H470 d'Intel, le XPC Barebone DH470 supporte les processeurs Intel Core de la génération "Comet Lake-S" jusqu'à un TDP de 65 Watt. Cela signifie que même des versions aussi puissantes que les modèles Intel Core i9 à 10 cœurs et 20 threads sont possibles. En conséquence, les deux emplacements SO-DIMM permettent l'installation de deux modules de mémoire DDR4 de 32 Go.







Le châssis en acier robuste, qui ne mesure que 19 × 16,5 × 4,3 cm (Lxlxh), offre de la place pour un disque dur de 2,5 pouces (HDD/SSD) et un disque dur SSD NVMe au format M.2-2280. Un autre emplacement M.2-2230 peut être équipé d'un module WLAN, par exemple. Au lieu du lecteur 2,5 pouces mentionné, un modem 4G permettant d'établir la connexion avec un réseau mobile peut également être intégré, grâce à l'accessoire approprié.







"Le DH470 offre des performances élevées dans un format compact et, grâce à sa large gamme d'options de connexion et d'installation, il offre une flexibilité particulière", explique Tom Seiffert, responsable du marketing et des relations publiques chez Shuttle Computer Handels GmbH. "L'impressionnante combinaison du Core i9, de 64 Go de RAM et de deux disques SSD en fait l'outil idéal pour les applications professionnelles telles que la création de contenu, l'affichage dynamique, les installations de serveurs et l'industrie".







Trois sorties vidéo numériques sont disponibles avec HDMI 2.0 et 2× DisplayPort et tous les moniteurs compatibles avec une résolution de 4K et 60 Hz. En outre, une sortie VGA analogique est possible en option si l'un des ports COM est supprimé.



Le transfert sur réseau câblé s'effectue via deux connexions Intel Gigabit Ethernet au dos. Les autres caractéristiques sont 4× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit), 4× USB 3.2 Gen 1 (1× Type-C, 5 Gbit), 2× port COM et une connexion de mise sous tension à distance pour démarrer l'appareil à distance. Un lecteur de carte SD est situé à l'avant de l'appareil pour être facilement accessible et compléter la connectivité proposée.







Le support VESA inclus peut être utilisé pour fixer le DH470 dans n'importe quelle position sur des surfaces ou derrière un moniteur. Grâce à la fixation en rack 19" optionnelle pour deux appareils de 1,3 litre, l'installation en rack sur deux unités de hauteur est possible. Pour permettre une utilisation dans les armoires électriques et les boîtes de distribution, Shuttle propose un support pour le rail DIN.



En résumé, un support pour le fonctionnement vertical (PS02), un câble de connexion pour la connexion de mise sous tension à distance (CXP01), un module WLAN/Bluetooth (WLN-M), un câble de connexion VGA (PVG01), un montage en rack 19" (PRM01), un kit de montage sur rail DIN (DIR01) et un kit LTE (WWN03) sont disponibles comme accessoires optionnels.



Le prix de détail recommandé par Shuttle pour le DH470 est de 299 euros.



TECHPOWERUP