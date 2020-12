ASRock annonce la carte graphique Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC.



ASRock, le premier fabricant mondial de cartes mères, a lancé la carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC. La nouvelle carte graphique est basée sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2 et la technologie de traitement 7 nm. Elle comprend 80 unités de calcul, 5120 processeurs de flux, un système de rayonnage à accélération matérielle, 16 Go de mémoire GDDR6 256 bits et un port vidéo HDMI 2.1. Il prend également en charge l'API DirectX 12 Ultimate et la norme de bus PCI Express 4.0, et offre une foule de fonctionnalités supplémentaires pour offrir des expériences de jeu 4K ultimes.



















La carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC présente de nombreux arguments de vente uniques, notamment des paramètres pré-cadencés exceptionnels pour des performances de jeu supérieures et le système de refroidissement à triple ventilateur Phantom Gaming 3X qui assure une excellente dissipation de la chaleur. Le ventilateur axial rayé exclusif de la carte graphique améliore la circulation de l'air et minimise le bruit, tandis que le cadre métallique et l'élégante plaque arrière métallique protègent la carte de circuits imprimés contre les dommages.







De plus, le ventilateur ARGB et le panneau latéral LED ARGB supportent le SYNC polychrome, permettant aux utilisateurs de personnaliser les effets d'éclairage. Dans l'ensemble, la carte graphique ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC offre des performances exceptionnelles, des visuels incroyables, des fonctions avancées et une palette de couleurs noir et rouge très tendance, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les joueurs les plus exigeants.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP