Revue des jeux et performances Cyberpunk 2077 - L'antidote à 2020 ?



Le jeu PC le plus attendu depuis plusieurs années maintenant - cyberpunk 2077 - du CD Projekt Red, est presque arrivé, et plusieurs publications de jeux ont publié des critiques du jeu, ainsi que de la façon dont il se comporte sur le PC. Cyberpunk 2077 est un RPG d'action et d'aventure dans un monde ouvert qui se déroule dans un futur proche, avec une intrigue d'aventure non-linéaire rejointe par des dizaines et des dizaines de missions principales et secondaires, un peu comme dans GTA ou RDR. Ce qui distingue le Cyberpunk, c'est son monde magnifique qui semble suffisamment futuriste pour être "plausible", et qui ne se laisse pas emporter par les tropes futuristes des franchises de science-fiction comme "Star Trek". Il y a aussi beaucoup de commentaires sociaux des créateurs tout au long du jeu, qui indiquent où nous allons probablement.



Au moment où nous écrivons ces lignes, Metacritic évalue Cyberpunk 2077 à 91, sur la base de 44 critiques, tandis qu'OpenCritic base sa moyenne de meilleurs critiques sur 91. La campagne solo consiste en une quête principale avec d'innombrables quêtes optionnelles. Night City et ses environs, la mégapole post-apocalyptique fictive sur laquelle le jeu est basé, est une jungle tentaculaire techno-concrète avec beaucoup de choses à explorer et à démêler.



Votre arbre de compétences et vos capacités sont basés sur des implants corporels cybernétiques et des mods d'armes. Les critiques font l'éloge du gameplay, de la quête principale et de la valeur de production du jeu - ce pour quoi vous payez. En même temps, les revues techniques soulignent que le jeu est toujours extrêmement lourd, même sur les dernières cartes graphiques "Ampere" et "Big Navi", et bien que le CDPR ait pris son temps pour sortir le jeu, il est toujours truffé de bugs et de pépins que le studio passera des semaines, voire des mois, à corriger.







Revues de gameplay



Cyberpunk 2077 est sans doute le jeu le plus attrayant de l'année si l'on en croit les critiques les plus sévères, même s'il ne semble pas être un "magnum opus".



Tom Marks de l'IGN écrit : "Cyberpunk 2077 vous plonge dans son paysage urbain magnifique et éblouissant de densité, avec peu de restrictions. Il offre un choix incroyable dans la façon de construire votre personnage, d'aborder les quêtes et d'affronter les ennemis, et vos décisions peuvent avoir un impact tangible et naturel sur le monde qui vous entoure et sur les histoires des gens qui l'habitent. Ces histoires peuvent être émotionnelles, drôles, sombres, excitantes et parfois tout cela à la fois. La quête principale peut être plus courte que prévu lorsqu'elle est menée seule et il n'est pas toujours évident de savoir ce que vous devez faire pour apporter des changements significatifs à sa fin, mais la multitude de quêtes secondaires disponibles presque dès le début peut avoir un effet étonnamment puissant sur les options que vous avez lorsque vous y arrivez. C'est dommage que des bugs frustrants et fréquents puissent parfois tuer une humeur par ailleurs bien établie, mais la conception impressionnante et flexible de Cyberpunk 2077 en fait un RPG vraiment remarquable".



D'emblée, nous voyons des signes inquiétants indiquant que le jeu est truffé de bugs au lancement.



Richard Scott-Jones de PCGamesN écrit : "C'est révolutionnaire, mais pas autant que vous l'espériez. Cyberpunk 2077 ne surpasse pas ses brillantes influences, mais dans Night City, Johnny Silverhand, et sa vision effrayante de l'hyper-capitalisme, il revendique un territoire qui lui est propre".



Cyberpunk 2077 évoque une esthétique rétro-futuriste des années 1980. Pensez à la ville de Detroit dépeinte dans le RoboCop original. Tout au long des années 80, les futuristes ont imaginé des villes infestées de crimes et dirigées par des méga-corporations où la démocratie est une illusion au mieux et une illusion au pire, et où les corporations règlent leurs différends par l'intermédiaire de gangs de rue.



Malgré ses défauts techniques, Cyberpunk 2077 est à la hauteur de ses attentes, car il s'agit d'un remarquable RPG auquel vous jouerez longtemps après avoir terminé la quête principale, explique le critique espagnol Víctor Rodríguez d'Areajugones : "Cyberpunk 2077 donne au joueur la liberté ultime de jouer. Un jeu vidéo qui reprend le meilleur des RPG modernes, du tir à la première personne, de la furtivité et des jeux de monde ouvert, et le mélange de façon magistrale en un seul produit. Si Skyrim et GTA V ont représenté un tournant pour leurs genres au début des années 2010, Cyberpunk 2077 est appelé à faire de même en 2020, malgré ses défauts techniques".



Daniel Van Boom de CNET écrit : "Beaucoup de joueurs trouveront le Cyberpunk trop présent. Il a un démarrage lent - vous jouerez pendant environ quatre heures avant même de voir l'écran de titre de "Cyberpunk 2077" - et parfois l'histoire principale se déroule à un rythme trop lent. De plus, les éléments du jeu de rôle permettent des combats variés, mais certains peuvent les trouver inutilement complexes, ou simplement écrasants. Beaucoup de gens ne veulent pas passer 50 heures à jouer à un jeu, et encore moins 200 heures à le jouer à 100%, et préfèrent une expérience plus linéaire et rationalisée. Même avec sa quête principale plus courte, il est peu probable que le Cyberpunk puisse soutenir ce type de joueur du début à la fin". Van Boom remarque que Cyberpunk 2077 n'est pas destiné aux personnes qui cherchent à s'enfuir par sa quête, mais plutôt à celles qui cherchent l'ultime évasion. "Quiconque a suivi le jeu sait ce qui l'attend. Les joueurs désireux de se perdre dans un monde, de s'enfoncer dans un jeu qui dure des heures, seront rassasiés par Cyberpunk 2077", ajoute-t-il.



"Séparé de son marketing, de son battage publicitaire et de ses attentes, Cyberpunk 2077 ressemble à un jeu vidéo énorme et ambitieux, avec des tonnes d'attention portée à son histoire et à ses décors et beaucoup de choses dramatiques à faire. Ce n'est pas le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué, comme tant de fans semblent l'espérer", écrit Riley MacLeod de Kotaku. "Malgré la controverse qui l'entoure et ses propres ratés, il ne m'a pas encore inspiré pour le mettre immédiatement à la poubelle des jeux vidéo rétrogrades. À bien des égards, on a l'impression qu'il s'agit de lui-même - son genre et ses matériaux de base, le travail qui l'a inspiré, la flexibilité qu'il veut donner au joueur - de son créateur de personnage à son jeu actuel. Dire "ce n'est qu'un jeu vidéo" n'explique pas tout à fait ce que je trouve convaincant ou compliqué. Mais après tout le battage médiatique, et malgré une certaine déception de mes propres espoirs, je suis également soulagé de constater que ce n'est qu'un jeu vidéo", ajoute-t-il.



Cyberpunk 2077 est plus qu'un jeu où l'on cligne des yeux et où les heures passent en IRL, note James Billcliffe de VG247. "Au milieu d'une anticipation et d'un examen aussi intense, il est facile de se laisser emporter par ce qu'aurait pu être Cyberpunk 2077. L'expérience finale est peut-être plus familière que beaucoup ne l'avaient prédit, avec de nombreux éléments qui ne sont pas parfaits, mais elle est pleine de détails et d'histoires passionnantes. Avec tant de choses à voir et à faire, Cyberpunk 2077 est le genre de RPG où l'on cligne des yeux et où les heures passent, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour terminer l'année 2020".



Alors, faut-il jouer à Cyberpunk 2077 en se basant sur les mérites de son contenu artistique et de son gameplay ? Considérant qu'il est vendu au même prix que votre dose annuelle de Call of Duty ; absolument ! Mais le pouvez-vous ? Pour répondre à cette question, Tom's Hardware a fait un examen technique du jeu, en se concentrant uniquement sur la façon dont il fonctionne sur les différentes cartes graphiques de la génération actuelle, et sur la façon dont certains paramètres tels que le raytracing en temps réel et le DLSS affectent les performances.



Aspects techniques et performances



Selon Jarred Walton de Tom's Hardware, qui a testé une large sélection de cartes graphiques, de résolutions et de combinaisons de paramètres de jeu, une GeForce RTX 2060 ou une Radeon RX 5600 XT devrait vous permettre de jouer confortablement à 60 FPS en Full HD (1080p) avec des paramètres moyens. Le 4K UHD avec les réglages Medium prend au moins un RTX 3080, même le RX 6800 XT est embourbé, et atteint une moyenne de 55 FPS - et nous n'utilisons même pas les réglages les plus élevés ou le raytracing !











La 4K UHD avec les réglages Ultra est dévastateur sur la plupart des cartes graphiques, le jeu étant à peine jouable à 33 FPS avec un RX 6800 XT, à peine plus de 40 FPS avec le RTX 3080, et pas plus de 46 FPS avec un RTX 3090. Les différents préréglages DLSS viennent à la rescousse des GPU NVIDIA, ajoutant 40 à 60 % de performances ; cependant, les utilisateurs d'AMD n'auront pas cette chance, FidelityFX Super Sampling étant toujours une licorne.











Une autre observation intéressante de Walton doit être le test de leur CPU. Un RTX 3090 couplé à un i7-7700K de 3 ans perd à peine 1 à 2% de ses performances par rapport à un Core i9-9900K, qui a le double de muscles. Les deux puces ont un IPC identique car leurs noyaux individuels sont dérivés de la même microarchitecture "Skylake" ; cependant, vous gagnez à peine 1 à 2% en passant de 4 noyaux/8 fils à 8 noyaux/16 fils. Cela devrait signifier qu'avec Cyberpunk 2077, l'IPC est roi, et si vous construisez un PC spécifiquement pour ce jeu, vous devriez allouer une plus grande part de votre budget à la carte graphique qu'au processeur.



Mise à jour 08:25 UTC : Comme l'un de nos lecteurs l'a correctement souligné, l'aperçu des performances a été testé sur des cartes graphiques sans pilote d'optimisation des performances du premier jour ; et vous devriez attendre les revues techniques avec ces pilotes de lancement. La version de prévisualisation utilise également la DRM Denuvo, ce qui a probablement un impact sur les performances, la version de lancement ne sera pas livrée avec Denuvo.



Dans l'ensemble, Cyberpunk 2077 semble être un jeu que vous devriez absolument découvrir, étant donné qu'il coûte le même prix que votre dose annuelle de Call of Duty.



TECHPOWERUP