TECHPOWERUP nous propose le test de la : AMD Radeon RX 6900 XT.



L'AMD Radeon RX 6900 XT est là ! Il s'agit de la nouvelle carte graphique phare de la société, qui vise à maximiser le jeu à une résolution UHD de 4K avec possibilité de lancer des rayons. La Radeon RX 6900 XT a été annoncée en même temps que la RX 6800 XT et la RX 6800 en octobre dernier - c'est aujourd'hui qu'elle est lancée. Le nouveau RX 6900 XT est basé sur le même silicium 7 nm "Navi 21", mais il atteint son maximum avec tous ses shaders activés, la plus haute vitesse d'horloge parmi les trois cartes, et la plus grande marge d'overclocking possible. Dans son annonce d'octobre pour la série RX 6000, AMD a stupéfié la communauté des joueurs en annonçant que ses dernières cartes offrent des performances concurrentielles avec celles de NVIDIA - la RX 6800 XT est dans la même ligue de performances que la RTX 3080, et la RX 6900 XT se rapproche de la RTX 3090 tout en battant la RTX 3080.



Dans l'ensemble, le RX 6800 XT et le RX 6800 ont été à la hauteur de leur réputation, le RX 6800 battant le RTX 3070 et le RX 6800 XT s'échangeant avec le RTX 3080, mais seulement dans la majorité de nos tests de jeux qui ne disposent pas de raytracing en temps réel. Avec le raytracing activé, les cartes de la série RX 6800 sont plus proches des modèles haut de gamme "Turing" de la génération précédente, comme le RTX 2080 et le RTX 2080 Ti. Il n'en reste pas moins qu'AMD peut prétendre à un retour dans le segment des cartes graphiques haut de gamme après de nombreuses années. Le nouveau RX 6900 XT lancé aujourd'hui offre le meilleur de cette génération et s'adresse aux passionnés ou aux joueurs qui veulent le meilleur de ce qu'AMD a à offrir pour les jeux 4K.







La Radeon RX 6900 XT est lancée à un prix SEP de 999 $, ce qui lui permet de s'asseoir dans la vaste gorge des prix entre les 700 $ RTX 3080 et 1 500 $ RTX 3090. Si AMD prétend que la carte négocie des coups avec le RTX 3090, elle doit battre le RTX 3080 pour justifier le prix supérieur de 300 $ et se rapprocher suffisamment du RTX 3090 pour attirer les acheteurs avec le prix inférieur de 500 $.



La RX 6900 XT est basée sur la nouvelle architecture graphique RDNA2 d'AMD, qui a fait ses débuts au début de l'année avec le GPU qui équipe les PlayStation 5 et Xbox Series X/S. C'est important pour la série RX 6000 d'AMD, car les développeurs de jeux construisent d'abord leurs moteurs de jeu autour des consoles, puisque c'est là que se trouve l'argent, et cela leur permet de minimiser les efforts pour optimiser leurs jeux pour l'architecture RDNA2 sur le PC. La plus grande nouveauté de RDNA2 est la prise en charge complète de l'API DirectX 12 Ultimate, qui comprend le raytracing en temps réel à l'aide de l'API DXR, les mesh shaders, le shading à taux variable (à la fois au niveau 1 et au niveau 2) et le Sampler Feedback. AMD a également renforcé les fonctionnalités de la carte avec une mise à jour de l'anti-lagrant Radeon, la prise en charge de l'API DirectStorage et une BAR (Smart Access Memory) redimensionnable.



Dans cette revue, nous examinons de très près la Radeon RX 6900 XT d'AMD. Dans sa présentation de lancement, AMD a affirmé que la RX 6900 XT était aussi performante que la RTX 3090 de NVIDIA, mais cette affirmation était accompagnée d'un gros astérisque : les fonctions d'overclocking en mode Smart Access Memory et Radeon Rage étaient activées. Dans cet article, nous testons le RX 6900 XT prêt à l'emploi, aux paramètres de stock et sur notre banc d'essai VGA habituel, et nous ajoutons un point de données mesuré sur une machine Ryzen 9 5900X avec SAM activé pour montrer si le RX 6900 XT est capable de rivaliser avec le RTX 3090.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP