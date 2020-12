Intel va arrêter la production de processeurs Coffee Lake Refresh en 2021.



Le dernier PCN d'Intel prouve que les processeurs Coffee Lake Refresh auront une durée de vie limitée, et c'est bien sûr le cas de toute la série des processeurs 9000. Les processeurs de bureau Rocket Lake-S sont attendus en 2021.







La notification de changement de produit d'Intel mentionne que cela commencera en mars 2021, ce qui correspond à peu près au calendrier de Rocket Lake-S. La liste des processeurs est relativement longue. En outre, les modèles identifiés par K, F, KF et T, sont également inclus les processeurs Pentium et Celeron basés sur le quatrième renouvellement de l'architecture Skylake. Actuellement, nous sommes au lac Comète à propos. Les processeurs de bureau Rocket Lake-S sont attendus en S1 2021.



THE GURU3D