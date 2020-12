AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 20.12.1 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version des pilotes de Radeon Software Adrenalin. La version 20.12.1 WHQL est compatible avec la nouvelle Radeon RX 6900 XT.







Les pilotes sont également fournis avec une optimisation pour "Cyberpunk 2077". Parmi les problèmes corrigés avec la version, on peut citer un bug qui provoquait des vitesses d'horloge plus faibles que prévu dans certains jeux, un problème de synchronisation avec le HP Reverb G2 VR HMD avec la série RX 6800, des problèmes de corruption d'affichage avec Tom Clancy's Rainbow Six Siège dans les scénarios graphiques hybrides ; un problème avec CrossFire, et la superposition des mesures de performance.



Soutient pour :



- Radeon RX 6900 Series,

- Cyberpunk 2077.



Problèmes corrigés



- Les applications de jeu peuvent parfois se retrouver bloquées par des horloges graphiques plus faibles que prévu sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6800.

- Le casque HP Reverb G2 VR peut ne pas se synchroniser ou peut avoir un écran noir lorsqu'il est utilisé avec les produits graphiques de la série Radeon RX 6800.

- Le Rainbow Six Siege de Tom Clancy peut subir une corruption dans les scénarios graphiques hybrides lorsqu'il utilise l'API Vulkan sur un écran étendu.

- Crossfire peut rencontrer des problèmes lorsqu'il tente de modifier la résolution du jeu pour obtenir un ratio 16:9.

- La superposition des mesures de performances et l'onglet de réglage des performances ne signalent pas correctement les vitesses d'inactivité plus élevées que prévu sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5700.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD