GIGABYTE publie une mise à jour du BIOS de la carte mère AMD série 400 pour le support de la série Ryzen 5000.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui la publication sur le site web du dernier BIOS des cartes mères AMD X470 et B450 afin de garantir la compatibilité et la fiabilité les plus complètes avec les processeurs AMD Ryzen de la série 5000 sur leurs cartes mères.







GIGABYTE a reçu le BIOS pour améliorer les performances des cartes mères de la série AMD 500 dès qu'AMD a annoncé les processeurs de la série Ryzen 5000. En attendant, GIGABYTE a annoncé la sortie prochaine d'une mise à jour du BIOS pour les utilisateurs de cartes mères non AMD série 500 afin qu'ils puissent profiter pleinement des processeurs AMD Ryzen série 5000 avec toutes les nouvelles fonctions et capacités que les derniers processeurs apportent.



Pour les cartes mères X470 et B450, les ingénieurs de GIGABYTE ont procédé à une vérification précoce du dernier code BIOS AGESA d'AMD en octobre de cette année. Ces tests complets prouvent que les cartes mères GIGABYTE AMD X470 et B450 peuvent parfaitement supporter les processeurs AMD Ryzen série 5000.



GIGABYTE a téléchargé le BIOS optimisé pour les processeurs Zen3-core avant le lancement des processeurs Ryzen série 5000. Les utilisateurs de cartes mères AMD X470 et B450 peuvent profiter des avantages d'une compatibilité et d'une stabilité optimisées entre les nouveaux processeurs et les cartes mères juste à temps avec les dernières versions du BIOS F60 pour les jeux de puces compatibles.



Les derniers BIOS des cartes mères GIGABYTE AMD X470 et B450 ont été mis en ligne sur le site web. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger et mettre à jour le BIOS de leur carte mère en utilisant leurs méthodes habituelles, telles que @BIOS ou Q-Flash.



