Alphacool dévoile les ventilateurs ES et SL-15 PWM.



Alphacool annonce un ventilateur ES 80 mm 800-6.000rpm ( 80 mm x 80 mm x 25 mm) - Deux roulements à billes - ventilateur PWM, et un ventilateur SL-15 PWM 600-1800rpm (120 mm 120 mm x 15 mm). Les ventilateurs Alphacool ES ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les serveurs et les stations de travail et, contrairement à la normale, n'offrent pas de connexion d'alimentation en courant continu à 2 ou 3 broches, mais une commande PWM à 4 broches. Contrairement aux paliers lisses classiques, les ventilateurs Alphacool ES utilisent un double roulement à billes pour une durée de vie accrue à pleine charge. Tous les ventilateurs Alphacool Enterprise ont de multiples circuits de protection.











Le ventilateur Alphacool 120 mm SL-15 est un ventilateur mince spécial destiné à être utilisé sur les radiateurs. Avec une hauteur de cadre de seulement 15 mm, il est particulièrement adapté à une utilisation dans des boîtiers ultra-compacts, également appelés boîtiers SFF. Alphacool n'utilise pas de palier lisse bon marché et s'appuie directement sur un roulement à billes de haute qualité et durable.















Voici les spécificités techniques :



Données pour ES 80 mm



- Vitesse 600-6000 tr/min,

- Roulement Deux roulements à billes,

- Connexion 4-Pin PWM,

- Longueur du câble 30 cm,

- Tension de fonctionnement 7 - 14 V,

- Tension de démarrage min. 7 V,

- Consommation électrique 0,66 - 0,85 A (7,92 - 10,2 W),

- Pression statique 14,29 H2O,

- Débit d'air max. 30,83 m³/h,

- Bruit 50 dB(A).



Données pour SL-15 PWM



- Vitesse 600-1800 tr/min,

- Roulement à billes,

- Connexion 4-Pin PWM,

- Longueur du câble 35 cm,

- Tension de fonctionnement 10,2 - 13,8 V,

- Tension de démarrage min. 7 V,

- Consommation électrique 0,66 - 0,85 A (7,92 - 10,2 W),

- Pression statique 1,2 H2O,

- Débit d'air max. 71,36 m³/h,

- Bruit 32 dB(A),

- MTBF 50.000h.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP