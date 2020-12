XPG nous propose un nouveau boitier PC : Le Defender Pro.



Le XPG DEFENDER PRO manifeste l'ambition de XPG dans le domaine des composants pour PC en introduisant un châssis de dimension moyenne E-ATX pouvant accueillir une carte graphique jusqu'à 380 mm de longueur, ce qui laisse beaucoup de place pour supporter à la fois les nouvelles générations de produits haut de gamme de NVIDIA et d'AMD, et un refroidisseur monté sur le CPU jusqu'à 170 mm de profondeur.



Avec suffisamment d'espace pour une meilleure dissipation de la chaleur, le XPG DEFENDER PRO E-ATX dimensions peut assurer une mise à niveau future et beaucoup de plaisir de modding. Le XPG Defender Pro a une efficacité de flux d'air optimisée, incluant 3 ventilateurs XPG VENTO 120 ARGB pré-installés pour les gamers et les moddeurs, qui peuvent être étendus jusqu'à 7, et est idéal pour les utilisateurs exigeant un excellent équilibre entre l'apparence extérieure du gamer et l'efficacité aérodynamique.



















Le concept de design étonnant et moderne du XPG DEFENDER PRO commence à l'extérieur, avec un panneau frontal en maille magnétique, permettant aux bandes ARGB de briller à l'intérieur des différentes couches de métal solide, tandis que n'importe quel composant ARGB peut également briller à travers le panneau en maille.



Non seulement il apporte une touche personnelle à la création de modding, mais il encourage également la circulation de l'air à être optimale de l'avant à l'arrière. Capable de supporter un radiateur de 360 mm à l'avant et un radiateur de 280 mm en haut, le XPG DEFENDER PRO est à la fois esthétiquement élégant et aérodynamiquement efficace.



XPG a présenté le BATTLECRUISER, son premier châssis E-ATX en 2019, avec des panneaux de verre trempé sur 4 côtés et une structure intérieure modulaire. Il a reçu de nombreuses accolades et recommandations des médias pour ses options de construction personnelles et sa flexibilité.



En 2020, XPG introduit le XPG DEFENDER PRO, avec l'objectif ambitieux d'élargir encore la voie ouverte sur le châssis dimensionnel E-ATX. Il est plus subtil et explore davantage les choix de design extérieur du langage de conception :Exoskeleton de XPG, en améliorant une meilleure efficacité aérodynamique et en adaptant sa forme sans compromettre les performances. Tout comme ses prédécesseurs, les utilisateurs peuvent choisir entre des variantes noires ou blanches pour s'adapter à leur style.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP