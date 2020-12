ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT.



Aujourd'hui, ASUS a surpris tout le monde et a décidé de lancer le premier design personnalisé de la carte graphique Radeon RX 6900 XT d'AMD. Auparavant, le bruit courait qu'AMD débattait avec les AIB pour ouvrir le GPU à des conceptions personnalisées ou garder l'exclusivité de la carte AMD.



Cependant, grâce au lancement d'aujourd'hui, nous savons maintenant qu'AMD va permettre à ses partenaires de concevoir leurs PCB et de pousser le silicium Big Navi à son maximum. Alors, quand il s'agit de pousser au maximum, entrez dans le monde des cartes graphiques ASUS TUF Gaming Radeon RX 6900 XT, conçues pour s'inscrire dans la lignée des principes ASUS TUF.















Dotée d'un corps à triple ventilateur et triple emplacement (2,9 emplacements plus précisément), la carte graphique est construite autour du GPU Navi 21 XTX. Cela signifie que seul le meilleur doit être apporté à la carte car il s'agit d'un produit haut de gamme.



C'est pourquoi la société affirme que "La TUF GAMING Radeon RX 6900 XT est une bête tenace avec un extérieur en métal résistant, un refroidissement super efficace et des composants qui offrent une meilleure endurance". Le refroidisseur intégré offre une technologie de refroidissement de 0dB, ce qui signifie que les ventilateurs ne tourneront pas à moins que le GPU n'atteigne une température de 55 degrés C.



La carte est alimentée par deux connecteurs à huit broches, il semble donc que les besoins en alimentation ne soient pas modifiés par rapport à la carte de référence. Bien que les spécifications exactes ne soient pas connues, vous pouvez vous attendre à ce que la carte dépasse la fréquence standard de 2250 MHz, car elle est overclockée en usine. Le prix n'est pas non plus encore confirmé, mais une légère augmentation est également attendue.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP