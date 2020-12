ASROCK nous propose : Le M.2 vga.



La filiale d'ASRock spécialisée dans les cartes mères d'entreprise, ASRock Rack, a dévoilé ce qui est probablement la carte graphique la plus étrange, appelée simplement "M.2_VGA". Cette carte utilise une puce Silicon Motion SM750 avec une mémoire intégrée, et est construite dans le format M.2-2280, avec une interface qui prend en charge les clés B et M. La puce utilise une interface hôte PCI-Express 3.0 x1 et 16 Mo de mémoire DDR1 intégrée.







Un minuscule connecteur sur la carte permet d'envoyer des signaux D-Sub analogiques par le biais d'un support d'extension, tandis qu'un autre permet de recevoir une alimentation 12 V à deux broches à partir d'un connecteur Molex. Bien que ses performances soient légèrement inférieures à celles d'un "contrôle" maximal en 4K natif avec raytracing, vous en obtenez juste assez pour un affichage de bureau de base en 1080p, ce qui explique pourquoi ASRock le vend par l'intermédiaire de sa filiale. La carte est destinée aux serveurs.







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP