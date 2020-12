QNAP annonce le NAS à 9 baies TS-h973AX avec U.2 NVMe et 10GbE, propulsé par Ryzen.



QNAP Systems, Inc, un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a présenté aujourd'hui le NAS héros TS-h973AX QuTS qui est doté d'un processeur quadricœur AMD Ryzen V1000 série V1500B à 2,2 GHz et d'une connectivité 10GbE/2,5GbE.



Il dispose de quatre emplacements SSD de 2,5 pouces - dont deux prennent en charge les deux SSD 32 Gbps haute performance U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou les SSD économiques SATA 6 Gb/s pour s'attaquer aux applications sensibles à la latence. Exploitant le système d'exploitation fiable QuTS hero basé sur ZFS, le TS-h973AX offre des fonctionnalités critiques et permet une capacité allant jusqu'à un pétaoctet par dossier partagé, ce qui en fait une solution NAS à la fois performante et économique.







"Lorsqu'on regarde les NAS AMD Ryzen similaires sur le marché, le TS-h973AX à 9 baies est presque sans concurrence avec ses deux emplacements SSD U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 pour des E/S optimales et une faible latence, et sa connectivité 10GbE/2,5GbE", a déclaré Jason Hsu, ajoutant "des besoins de stockage d'entrée de gamme au stockage Big Data à grande échelle, aux applications exigeant des E/S et à la collaboration entre équipes - le TS-h973AX basé sur ZFS est parfait pour relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises de toutes tailles".







Doté d'une architecture de stockage hybride, le TS-h973AX offre cinq baies pour disques SATA de 3,5 pouces, deux emplacements pour disques SSD U.2 NVMe de 2,5 pouces (prenant en charge les disques SSD U.2 NVMe ou SATA) et deux emplacements pour disques SSD SATA de 2,5 pouces. La capacité de stockage totale du TS-h973AX peut également être augmentée grâce à de nombreux boîtiers d'extension QNAP.



Les fonctions SSD (notamment la fusion en écriture et le sur-approvisionnement du pool SSD) augmentent encore les performances et la rentabilité du NAS. Le TS-h973AX possède un port 10GBASE-T Multi-Gig et deux ports RJ45 de 2,5GbE, prenant en charge le Port Trunking et le failover pour renforcer la virtualisation des activités, l'accès intensif aux fichiers, les tâches de sauvegarde/restauration de grande envergure et le transfert de médias. Le TS-h973AX est parfaitement adapté à une utilisation avec les commutateurs 10GbE/2,5GbE gérés et non gérés de QNAP, qui sont économiques et destinés aux environnements réseaux à haut débit, sécurisés et évolutifs.







Alimenté par le héros QuTS basé sur ZFS, le TS-h973AX assure l'intégrité des données, l'auto-réparation et prend en charge plusieurs configurations RAID avec Triple Parité et Triple Miroir pour améliorer la protection des données. La déduplication, la compression et le compactage puissant des données en ligne réduisent considérablement l'encombrement global du stockage tout en améliorant les vitesses de lecture et d'écriture.



Le héros QuTS prend en charge les instantanés et le versionnage quasi illimités pour une meilleure protection des données. La fonction avancée SnapSync en temps réel, basée sur des blocs, garantit que le NAS principal et le NAS secondaire conservent des données identiques, ce qui permet d'assurer un support optimal pour les opérations commerciales ininterrompues.







Le héros de QuTS comprend un App Center qui fournit de nombreuses applications d'installation à la demande pour étendre le potentiel des applications NAS, comme l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs, la simplification des sauvegardes locales/à distance/en nuage, la mise en œuvre d'une solution de sauvegarde pour Google Workspace et Microsoft 365, la centralisation des sauvegardes des machines virtuelles VMware et Hyper-V, la mise en place d'une passerelle de stockage en nuage pour déployer des applications hybrides en nuage, la rationalisation de la synchronisation des fichiers entre les départements/équipes, et bien plus encore.



Principales spécifications



- TS-h973AX-8G : mémoire de 8 Go (1 x 8 Go), extensible à 32 Go,

- TS-h973AX-32G : 32 Go de mémoire (2 x 16 Go).



Modèle de tour ; 5 baies pour disques SATA 6 Gbps de 3,5 pouces, 2 fentes combo de 2,5 pouces (prend en charge U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 SSD ou SATA 6 Gb/s SSD), 2 emplacements SSD SATA 6 Gbps de 2,5 pouces ; AMD Ryzen V1000 série V1500B quad-core 2. Processeur 2 GHz ; 1x port LAN 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M), 2x ports LAN 2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) ; 4x ports USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (1 x Type-C + 3x Type-A).



Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP