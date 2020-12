Cyberpunk 2077, il arrive

Enfin le grand jour est la, Cyberpunk 2077 le dernier jeux futuriste du studio CD Project Red arrive enfin aprés un developpement sur 8 années et de nombreux reports, le jeu est enfin disponible et sera jouable dans quelques heures le (10/12 à 00:00) et nous pourrons apprécier et jouer à ce superbe jeu action/aventure/rôle.



Le jeu nous entrainera dans l'univers de Night City une grande megapole et ses alentours, une grande mégapole futuriste ou règne des gros conglomérats, ainsi que le crime et autres délits, et ou nous devrons forger notre vie dans le jeu, effectuer de nombreuses quêtes, faire des affaires avec des gangs et factions diverses et tout cela dans un superbe univers de science-fiction.



Petite information au passage si vous avez acheté le jeu sur steam, vous pouvez déja effectuer l'installation du jeu sur votre compte steam pour pouvoir y jouer des ce soir à 00:00 au lancement du jeu.



Cyberpunk 2077 s'annonce trés prometteur dans son univers futuriste, et c'est certains que ce sera un grand jeu vu la qualité des jeux The Witcher déja réalisés par le studio CD Project Red, Cyberpunk 2077 en sera certainement encore meilleur dans sa qualité de jeu.



Pour rappel je jeu est disponible sur toutes les plateformes : PC, Stadia, PS4/5, Xbox One/Series S/X.



Voila il ne reste plus que quelques heures d'attente, pour pouvoir enfin jouer à ce superbe jeu.