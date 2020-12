Une collection mythique de jeux/consoles vidéo à la poubelle

Sur la fin du mois de novembre 2020, un employé d'une boutique de jeux vidéo de New York, avait envoyé un message sur sont twitter en indiquant "Je vais tuer quelqu'un...".



La raison de ce message est le suivant grand collectionneur de jeux vidéo et consoles de jeux, sa mère et ce dans son dos venait de jeter à la poubelle toute sa collection de jeux et consoles retro, ayant une estimation de plus de 500,000 $, et de plus des exemplaires de jeux et consoles encore neuves.



C'est une trés grande perte concernant ce matériel et jeux, car nous pouvions trouver des vieilles Atari, Coleco, Intellivision, Famicom et MegaDrive, Master System, ainsi que des exemplaires neufs de l'ultra-rare console NeoGeo AES.



Il y avait aussi des centaines de jeux neufs dans leur emballage d'origine, ainsi que le jeu Nintendo "Super Mario Bros 3", (dernièrement un exemplaire neuf a été remporté/vendu fin novembre aux enchères moyennant 132, 000 €, un record). Il y avait aussi des jeux PlayStation 1, plus de 500 jeux dont plus de 250 encore scellés des jeux neufs d'origine, et également une collection de cartes Magic et de nombreuses bandes dessinées ont également été jetées.



Force est de constater que cela reste quand même une trés grosse perte pour le propriétaire des jeux et consoles, ainsi que cela est dommage que tous ce matériel et jeux de collection mythique au sein du domaine du jeu vidéo termine à la poubelle.