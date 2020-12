Les sorties Netflix de la semaine #34.







Mr Iglesias (saison 3)



Résumé : Gabriel Iglesias, prof de lycée au sens de l’humour décapant, prend sous son aile une classe d’élèves en difficulté dans l’école qui l’a formé.



Un trailer : Cliquez ICI.



Alice In Borderland



Résumé : Un gamer paumé et ses deux amis se retrouvent dans un Tokyo parallèle, où ils sont contraints de participer à une série de jeux sadiques pour survivre.



Un trailer : Cliquez ICI.



Après Toi, Le Chaos



Résumé : Hantée par une mort suspecte survenue quelques semaines auparavant, une enseignante qui vient de débuter dans un lycée commence à craindre pour sa vie.



Un trailer : Cliquez ICI.



Tiny Pretty Things



Résumé : Lorsque l’élève star d’une prestigieuse école de danse est victime d’une agression, sa remplaçante découvre un monde où la concurrence fait rage et où le mensonge règne.



Un trailer : Cliquez ICI.



L’Incroyable Histoire de l’île de la Rose



Résumé : Un ingénieur idéaliste construit sa propre île au large des côtes italiennes… puis la déclare nation. Il attire ainsi l’attention du monde, et du gouvernement.



Un trailer : Cliquez ICI.



The Prom



Résumé : Un groupe de stars de Broadway en mal de scène bouscule une petite ville de l’Indiana en se mobilisant pour une ado qui veut aller au bal de fin d’année avec sa copine.



Un trailer : Cliquez ICI.



