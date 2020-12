Les puces AMD Ryzen 3000 et Zen plus anciennes ne supportent pas le SAM en raison d'une limitation matérielle, les puces Intel le supportent depuis Haswell.



Les processeurs AMD Ryzen 3000 "Matisse" basés sur la microarchitecture "Zen 2", ainsi que les processeurs AMD plus anciens basés sur les microarchitectures "Zen+" et "Zen", ne prennent pas en charge la fonction SAM (Smart Access Memory) de la société qui est introduite avec les cartes graphiques Radeon RX série 6000. SAM est essentiellement une marque de la fonction Resizable Base-Address Register (Resizable-BAR) développée par le PCI-SIG ; qui permet à un processeur de voir toute la mémoire vidéo d'une carte graphique comme un seul bloc adressable, plutôt qu'à travers des ouvertures de 256 mégaoctets. Apparemment, le complexe racine PCI-Express des processeurs Ryzen 5000 "Vermeer" introduit une instruction appelée full-rate _pdep_u32/64, qui est nécessaire au fonctionnement de la fonction Resizable-BAR.







Cela devient de plus en plus intéressant : les processeurs Intel prennent en charge cette fonctionnalité depuis que la société a lancé son 4e noyau de génération "Haswell", avec son complexe racine PCI-Express gen 3.0 à 20 voies. Cela signifie que tous les processeurs Intel à partir de 2014 peuvent techniquement prendre en charge le Resizable-BAR, et il suffit que les vendeurs de cartes mères publient des mises à jour du micrologiciel UEFI pour leurs produits (c'est-à-dire les chipsets Intel série 8 et suivants).



AMD fait beaucoup de publicité pour le SAM en disant qu'il permet d'augmenter de 1 à 2 % les performances des cartes graphiques de la série Radeon RX 6800. Comme il s'agit d'une fonction PCI-SIG, NVIDIA prévoit de la prendre également en charge sur certains de ses GPU. En attendant, en plus des chipsets AMD série 500, même certaines cartes mères à chipset Intel série 400 ont commencé à recevoir un support BAR redimensionnable grâce à des mises à jour de firmware.



TWITTER (CapFrameX)