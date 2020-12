PNY annonce une carte mémoire flash 1TB PRO Elite SDXC.



PNY a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la nouvelle carte mémoire flash SDXC 1TB2 PRO Elite Class 10 U3 V30 (carte SDXC 1 TB PRO Elite) offrant la capacité maximale et les performances UHS-I actuelles aux photographes professionnels et aux amateurs de tous niveaux.



Il n'y a rien de plus important en photographie et en vidéographie que d'être prêt et bien équipé pour capturer les aventures les plus extrêmes de la vie. La carte SDXC PNY 1 TB PRO Elite offre une capacité de stockage impressionnante sans compromettre les performances, permettant aux photographes et vidéastes de créer de nouveaux contenus en toute transparence, qu'il s'agisse de photos à 24MP et plus, ou de vidéos 4K qui nécessitent un enregistrement constant des données.







La carte SDXC 1 TB PRO Elite est classée en classe 10, U3 et dispose d'une vitesse vidéo V30 permettant l'enregistrement vidéo 4K. Les vitesses de lecture et d'écriture séquentielles, respectivement de 100 Mo/s et 90 Mo/s, garantissent des performances UHS-I optimales sans qu'aucun lecteur spécial ne soit nécessaire pour atteindre ces vitesses. Ces caractéristiques impressionnantes se traduisent par un puissant périphérique de stockage capable de stocker jusqu'à 151 740 photos à 24 Mpx ou jusqu'à 21 heures de vidéo 4K à 60 images par seconde.



"Je passe constamment d'un travail professionnel de la photo à un travail professionnel de la vidéo", déclare Robert Silver, membre de l'équipe d'élite de PNY. "La demande de mes clients pour pouvoir produire des vidéos et des images fixes est plus forte que jamais et pour que tout projet photo ou vidéo soit couronné de succès, le photographe doit pouvoir compter sur l'équipement utilisé, notamment sur les capacités du support de stockage en termes de quantité de contenu qu'il peut contenir et de ses performances dans les situations réelles auxquelles nous sommes confrontés dans notre domaine de travail.



Les produits PNY m'ont apporté un avantage dont j'avais grand besoin au fil des ans, et la nouvelle carte SDXC PRO Elite de 1 To facilitera tout nouveau projet, grâce à sa capacité, à ses vitesses UHS-I maximales et à la performance de la vitesse vidéo V30, qui me permet de filmer à 24 Mpx et de créer du contenu vidéo 4K en continu, que ce soit dans mon studio ou en extérieur".



Spécifications du produit :



- Capacité : 1 TB,

- Format : SDXC,

- Interface : UHS-I,

- Classe de vitesse : Classe 10, U3,

- Classe de vitesse vidéo : V30,

- Lire la performance : Jusqu'à 100 Mo/s,

- Performance d'écriture : Jusqu'à 90 Mo/s,

- Compatibilité : Appareils photo DSLR, MIL et appareils photo "point & shoot", caméras vidéo standard et avancées compatibles HD, et plus.



Disponibilité : La carte PNY 1 TB PRO Elite SDXC est disponible dès aujourd'hui au prix de 209.99 Dollars via notre partenaire Amazon.com.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



