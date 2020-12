Processeur Intel Ice Lake-SP repéré avec 36 cœurs et une fréquence de base de 3,6 GHz.



Aujourd'hui, dans la dernière présentation de GeekBench 5 par ASUS, nous avons découvert quelque chose d'assez intéressant. La rumeur veut que les processeurs Ice Lake-SP d'Intel arrivent avec jusqu'à 28 cœurs et 56 threads au maximum, sur une seule puce. Cela était dû au processus de 10 nm utilisé pour fabriquer ces puces, avec des soupçons que le rendement du nœud n'était pas assez bon pour fabriquer des pièces à plus grand nombre de noyaux.



Grâce à la liste GB5, découverte par Leakbench sur Twitter, l'échantillon d'ingénierie du processeur Intel Ice Lake-SP est apparu avec un nombre incroyable de 36 cœurs et 72 threads. Il s'agit soi-disant des efforts d'Intel pour essayer de faire correspondre les 64 cœurs et 128 threads des processeurs EPYC "Rome" d'AMD, qui gagnent de nombreuses applications serveur grâce à leurs performances.











La puce 36C/72T a été couplée à une autre puce similaire dans une configuration à double socket 2P, ce qui a fait passer le nombre total de noyaux à 72 et 144 fils, fonctionnant à l'intérieur du serveur Y4R-A1-ASUS-G1 d'Asustek. Le système signalait une fréquence d'horloge de 3,6 GHz de vitesse de base, ce qui signifie que les horloges de boost possibles pouvaient être plus élevées.



L'unité centrale dispose d'un cache de niveau deux (L2) de 1,25 Mo par cœur (45 Mo au total) et d'un cache unifié de niveau trois (L3) de 54 Mo. Cela fait de ce noyau de CPU une amélioration considérable par rapport à la dernière génération de Cooper Lake. Nous attendons de plus amples informations sur ces processeurs et nous allons en rendre compte dans un prochain rapport.



TWITTER (Leakbench)