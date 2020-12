DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 40 Micro-ATX.



DeepCool a présenté aujourd'hui le boîtier de la tour MATREXX 40 Micro-ATX. Sa conception est caractérisée par des arêtes verticales le long du panneau avant, avec des entrées d'air entre les arêtes, qui dissimulent un grillage, et deux prises d'air frontales de 140 mm/120 mm, qui peuvent contenir des radiateurs d'une taille allant jusqu'à 280 mm x 140 mm. Les autres options de ventilation comprennent deux sorties d'air supérieures de 140 mm/120 mm (qui, là encore, peuvent contenir des radiateurs d'une taille maximale de 280 mm) et une sortie d'air arrière de 120 mm.























Le DeepCool MATREXX 40 est doté d'un intérieur classique à cloisonnement horizontal, le compartiment supérieur pouvant accueillir des cartes graphiques jusqu'à 32 cm de long et des refroidisseurs d'UC jusqu'à 16,5 cm de hauteur. Les options de stockage comprennent deux baies pour disques de 3,5 pouces/2,5 pouces dans le compartiment inférieur, et deux supports de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère, où il y a un espace de 2 cm pour la gestion des câbles.



Le boîtier est livré avec un panneau latéral gauche en verre trempé. Le panneau avant E/S, situé en haut, comprend une prise USB 3.0 de type A, une prise USB 2.0 et une prise HDA. Le boîtier mesure 400 mm x 215 mm x 431 mm ; et est principalement fabriqué en acier SECC et en plastique ABS.



La société n'a pas révélé le prix.



