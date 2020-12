La mémoire G.SKILL est la DDR4 la plus utilisée pour battre les records d'AMD Vermeer OC.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi de faire partie des multiples records d'overclocking lors du lancement du processeur AMD Ryzen de la série 5000, également connu sous le nom de Vermeer.



















Avec le lancement d'une nouvelle génération d'architecture CPU, arrive une époque où les anciens records sont dépassés par les nouveaux. Divers overclockers extrêmes sur HWBOT.org ont utilisé les kits de mémoire G.SKILL comme mémoire de choix pour atteindre leurs objectifs d'overclocking. Dans les différentes catégories, un nombre étonnant de 51 enregistrements sur un total de 55 a été obtenu grâce à l'utilisation de la mémoire G.SKILL DDR4.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



