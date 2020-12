ASRock implémente la CAM (Clever Access Memory) sur la carte mère Intel Z490 Taichi.



ASRock a publié une mise à jour du BIOS de sa carte mère Z490 Taichi qui met en oeuvre un système de mémoire d'accès intelligent (CAM) (puis-je dire que c'est aussi intelligent que cela en a l'air ?) La CAM est en fait le propre effort marketing d'ASRock basé sur le SAM d'AMD, qui est en lui-même un effort marketing basé sur la fonction BAR redimensionnable de PCIe (la quantité de noms marketing utilisés pour décrire le même ensemble de fonctionnalités devient ahurissante).



Cette fonction est disponible via le Bios 1.72 BETA pour la carte mère Z490 Taichi, et WCCFTech a effectué quelques tests rapides et sales sur un système basé sur la Z490 avec une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT afin de vérifier quelles étaient les différences de performances (le cas échéant).











Les tests ont été effectués à une résolution de 4K pour les films Shadows of the Tomb Raider et Assassin's Creed : Valhalla, fonctionnant sur un processeur Intel Core i7-10700K et 2x 8 Go de mémoire DDR4-2666. Les résultats ? 3,32% d'amélioration des performances sous Shadows of the Tomb Raider, et une impressionnante amélioration de 11,54% pour Assassin's Creed : Valhalla (les images de gauche montrent la CAM en marche, et celles de droite, la CAM à l'arrêt).











Il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que cette fonctionnalité étonnante, disponible (mais encore inexploitée) depuis des années, n'apporte des améliorations de performances très considérables et généralisées aux utilisateurs, indépendamment de la plate-forme.



TECHPOWERUP