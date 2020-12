CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Kolink Rocket v2 Aluminium Mini-ITX.



Réactualisation de la célèbre affaire Rocket de Kolink, la Rocket v2 apporte toute une série d'améliorations. Tout en conservant un petit facteur de forme (SFF), 150 x 270 x 350 (mm) et une capacité totale de 13,8L, la v2 est désormais entièrement fabriquée en aluminium de 2,5 mm d'épaisseur.



Parmi les autres améliorations, citons la prise en charge des cartes VGA de 330 mm à 2,9 emplacements, un câble PCIe 16x de 280 mm Gen 3.1 avec élévateur et un port USB 3.2 de type C, entre autres. Il prend en charge les cartes mères Mini-ITX et possède une surface en aluminium, en gris titane anodisé, ce qui garantit que la Rocket v2 aura un aspect distinct et de qualité supérieure dans votre installation.



















Le boitier Kolink Rocket v2 Mini-ITX en un coup d'œil :



- Boîtier Small Form Factor - 150 x 270 x 350 (mm)/13,8l,

- Construction robuste et élégante en aluminium, 2,5 mm d'épaisseur,

- Les panneaux latéraux comportent des trous de ventilation pour améliorer la circulation de l'air,

- Comprend un ventilateur PWM HDB de 92 mm à haute performance,

- Supporte les AIO de 92 mm,

- Prend en charge les cartes VGA à 2,5 slots jusqu'à 330 mm,

- Câble PCIe16x Gen3.1 de 280 mm inclus,

- Compatible avec les cartes mères Mini-ITX,

- Prise en charge des blocs d'alimentation SFX et SFX-L,

- Une conception innovante.



Le boitier Kolink Rocket v2 Mini-ITX en détail :



La Rocket v2 est une valise Mini-ITX extrêmement compacte, d'un volume interne de seulement 13,8 litres et d'une taille de 150 x 270 x 350 (mm). Malgré sa taille, la Rocket v2 de Kolink peut facilement contenir un PC de jeu complet. Grâce à sa conception intelligente, il prend en charge les cartes VGA à 2,5 emplacements jusqu'à une longueur de 330 mm.



De même, les refroidisseurs AiO de 92 mm ou les refroidisseurs de CPU de 63 mm sont désormais pris en charge. Le refroidissement par air est encore amélioré par des trous de ventilation sur les panneaux latéraux. Tout cela et la Rocket v2 prend également en charge les blocs d'alimentation SFX et SFX-L et jusqu'à deux cartes VGA de 2,5 ? HDDs/SSD de 2,5.



Boîtier en aluminium de qualité supérieure



L'extérieur de la v2 impressionne par son design minimaliste qui est le résultat de sa construction entièrement en aluminium (2,5 mm d'épaisseur) et de sa couleur gris titane anodisé sans défaut. Cette tendance minimaliste s'étend au panneau d'entrée/sortie de l'appareil qui dispose désormais d'un port USB 3.2 de type C ainsi que d'un port USB 3.0 standard.



Bien qu'ayant un design sobre, le Rocket v2 peut contenir un système puissant. En effet, Kolink inclut un ventilateur HDB PWM mince de 92 mm haute performance avec le boîtier ainsi qu'un câble PCIe 16x Gen3.1 de 280 mm.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible en date du 09 Décembre 2020.



Le prix est de : 146.12 euros.



Il est possible de faire une pré-commande sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sir le boitier KOLINK allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



CASEKING