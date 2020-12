ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX3090 Turbo.







ASUS présente les cartes graphiques ASUS Turbo GeForce RTX 3090 24 Go GDDR6X conçues pour les environnements à circulation d'air restreinte tels que les PC de bureau. La ASUS Turbo GeForce RTX 3090 est dotée d'un refroidisseur de type ventilateur à 2 fentes plus mince pour un encombrement réduit pour les configurations multi-cartes.



Il est doté d'une enveloppe redessinée pour optimiser le refroidissement dans les boîtiers à circulation d'air limitée. Les connecteurs d'alimentation de la carte graphique ASUS Turbo GeForce RTX 3090 sont tous situés sur le côté éloigné pour une gestion plus propre et plus facile des câbles.















Carénage redessiné



La ASUS Turbo GeForce RTX 3090 présente un nouveau design de carénage qui non seulement a l'air propre mais optimise également le refroidissement sur plusieurs fronts. Le carénage est rempli d'angles méticuleusement conçus pour canaliser efficacement l'air vers le ventilateur de 80 mm.



Roulements de ventilateur à billes ternes



ASUS a équipé le ventilateur de 80 mm de la Turbo GeForce RTX 3090 d'un roulement à billes double qui offre une durabilité deux fois supérieure à celle des roulements à billes.



Support en acier inoxydable



La ASUS Turbo GeForce RTX 3090 est équipée d'un support d'entrée/sortie arrière en acier inoxydable 304 plus résistant à la corrosion.



Gestion simplifiée des câbles



Unique à l'ASUS Turbo GeForce RTX 3090, les deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches sont tous situés sur le côté éloigné de la carte graphique pour une gestion des câbles plus propre et simplifiée.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



VORTEZ