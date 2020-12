BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère : La B550M-Silver.



BIOSTAR a présenté aujourd'hui la B550M-Silver, une carte mère Socket AM4 au format Micro-ATX, basée sur le chipset AMD B550. La carte est compatible avec les derniers processeurs Ryzen 5000 "Vermeer", en plus des Ryzen 4000 "Renoir" et Ryzen 3000 "Matisse". Elle tire sa puissance d'une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX 24 broches et EPS 8 broches, la conditionnant pour le CPU avec un VRM 10 phases qui est fourni avec des dissipateurs de chaleur sur toutes les phases du VRM du CPU. Les emplacements d'extension du BIOSTAR B550M-Silver comprennent une PCI-Express 4.0 x16, une PCI-Express x16 (générateur électrique 3.0 x4 et câblé au chipset B550) et une PCIe 3.0 x1.















La connectivité de stockage comprend six ports SATA 6 Gbps et deux emplacements M.2-2280, dont l'un est équipé d'un câblage PCI-Express 4.0 x4 vers la prise du processeur, et l'autre d'un câblage PCI-Express 3.0 x4 vers le jeu de puces B550. La connectivité USB comprend deux ports USB 3.2 à 10 Gbps sur le panneau arrière (dont un de type C), quatre ports USB 3.2 à 5 Gbps (dont deux via des en-têtes) et six ports USB 2.0 (deux sur le panneau arrière, quatre via des en-têtes).



La mise en réseau comprend une interface câblée de 2,5 GbE gérée par un contrôleur Realtek 8125B, et la préparation d'un module WLAN (un emplacement pour clé E M.2 et des supports pour les antennes sont fournis), bien qu'il n'y en ait pas sur la carte. La solution audio HD 6 canaux embarquée est gérée par un CODEC Realtek ALC1150.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP