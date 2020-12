Vous avez des questions à poser concernant nos tests ?

Vous êtes nombreux à poser des questions sur nos tests, et vous le faites souvent par l'intermédiaire du chat ou encore des commentaires dans les tests.

Mais voilà, il se pose des problèmes en utilisant le chat et les commentaires :

- d'une part, tout le monde ne peut pas profiter des réponses, puisque cela reste individuel

- d'autre part, nous ne recevons pas les notifications de réponses sur les commentaires

Si vous désirez que nous vous répondions rapidement, alors utilisez le forum !

Le forum est l'endroit le plus approprié pour ce genre de choses, tout le monde profite des réponses et nous recevons les notifications des réponses très rapidement, ce qui évite les délais d'attente !

Pas plus tard qu'aujourd'hui, une réponse a été postée pour une question posée le mois dernier, c'est dommage car le lecteur attendait cette dernière pour le montage de sa configuration, alors qu'il aurait pu l'avoir le jour-même ou au plus tard le lendemain !

Alors n'hésitez pas ! Il n'y a pas de question bête, nous avons tous commencé un jour et avons aussi eu des questions pour différents aspects à aborder !

Merci à vous tous et bonne continuation sur PC-Boost

Pour accédez au forum