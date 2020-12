AMD Radeon RX 6800 XT testé sur la plate-forme Z490 avec BAR redimensionnable (AMD SAM) activé.



Et cela semble fonctionner, ce qui signifie que la fonction n'est pas liée à des processeurs spécifiques et au bus PCIe. Lors des examens de la série RX 6800, nous avons déjà parlé de SAM, ou de la fonction BAR redimensionnable.



Actuellement, AMD commercialise cette fonction en tant que fonction exclusive d'AMD à utiliser avec un prox de la série Ryzen 5000, une carte mère X570 et une carte graphique Radeon 6x00. Il a déjà été dit que NVIDIA prendra également en charge ces fonctions, car cela peut améliorer un peu la performance. Il a été testé sur une plate-forme Intel, et les résultats provenant d'ASCII.jp sont basés sur une carte mère Intel Z490 ASUS ROG Maximus XII EXTREME avec le firmware 1002, à partir du 27 Novembre 2020. Lorsqu'elle est couplée avec la RX 6800 XT SAM ou le Resizable BAR d'AMD, elle fonctionne. Les gars ont testé avec l'Intel Core i9-10900K. Les tests ont été effectués avec Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2 et Rainbow Six Siege.



Les résultats sont intéressants, jetez un coup d'œil :



















