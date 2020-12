MSI proposera une mise à jour du BIOS pour les cartes mères Intel série 400 afin de prendre en charge le redimensionnement des BAR.



En tant que marque leader mondial de cartes mères, MSI contribue à offrir aux joueurs et aux créateurs une expérience extrêmement agréable lorsque les utilisateurs choisissent les cartes mères MSI. Afin d'atteindre ses objectifs, MSI met constamment à jour la dernière version du BIOS afin que les utilisateurs puissent la télécharger et augmenter les performances.







MSI se prépare à publier une mise à jour du BIOS pour toutes les cartes mères Intel série 400, y compris les chipsets Z490, B460 et H410. Selon le planning, le premier lot est prévu pour les cartes mères Z490. Toutes les mises à jour du BIOS pour le Z490 seront disponibles d'ici cette semaine. Quant aux cartes mères B460 et H410, la mise à jour du BIOS sera complètement disponible dans les deux prochaines semaines.



Veuillez suivre les pages des produits pour le BIOS mis à jour. La principale fonction de la mise à jour du BIOS est de prendre en charge la fonction Re-Size BAR. Re-Size BAR est une approche de plate-forme pour plus de performance. Elle peut encourager le système à accéder à la VRAM sur les cartes graphiques et à utiliser la pleine capacité. Après test, la fonction fonctionne bien. L'image suivante montre le MEG Z490 GODLIKE avec le support Re-Size BAR.







Pour les plates-formes AMD, MSI a mis à jour le BIOS AGESA 1.1.0.0 pour les cartes mères AMD de la série 400. Avec la mise à jour du BIOS, la mémoire système des cartes mères AMD de la série 400 peut atteindre des performances élevées, et les utilisateurs vivront certainement une expérience incroyable. Pour obtenir la mise à jour du BIOS correspondante, veuillez consulter les pages des produits et télécharger le dernier BIOS.







Intéressant à noter, un détail ; si vous regardez la capture d'écran d'Intel, MSI a un processeur Rocket-Lake à 8 cœurs/16 fils assis sur ce mobo Z490. La procuration de l'ES indique une plage de multiplicateurs entre 8,0 et 50,0, une vitesse d'horloge de base de 3,40 GHz, et un boost de 4,30 GHz.



La capture d'écran du CPU-Z confirme également l'AVX-512F ISA. Gardez l'œil ouvert, les processeurs qui prennent en charge la fonction Re-Size BAR sont les suivants : Ryzen 5000 et plus récents, et pour Intel, tous les processeurs depuis Haswell. Vous avez besoin d'une carte mère et d'un micrologiciel compatibles, ainsi que d'une prise en charge GPU. Pour les AMD qui commencent à RDNA2, donc la série Radeon 6000. Pour Nvidia, ce n'est pas clair pour le moment, mais il a été mentionné qu'ils vont mettre en place un support sur les dernières cartes RTX.



De plus, la capture d'écran montre un TDP 125W. Il s'agit de la PL1, donc pour la PL2 (consommation électrique maximale pendant un certain temps), la puissance maximale sera de 250W.



