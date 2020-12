CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le PHANTEKS Evolv Shift 2 Mini-ITX.



L'Evolv Shift 2 combine le design saisissant de la série Evolv avec de nouvelles caractéristiques innovantes telles que l'optimisation du flux d'air dans un attrayant boîtier à facteur de forme Mini-ITX. L'Evolv Shift 2 conserve un encombrement remarquablement réduit, mais grâce à sa disposition intelligente, il reste plus que capable de supporter du matériel de jeu haut de gamme. Le Shift Air utilise des surfaces en aluminium et en verre trempé pour en faire un élément attrayant de toute salle de séjour ou installation de home cinéma.























Les caractéristiques de l'affaire PHANTEKS Evolv Shift 2 Mini-ITX :



- Un design saisissant avec des panneaux extérieurs en aluminium,

- Deux panneaux latéraux en verre trempé,

- Parfait pour les jeux et les salons,

- Installation verticale de la carte mère et du GPU,

- Câble PCIe Riser inclus,

- Cartes graphiques jusqu'à 2,9 fentes de hauteur et 33,5 cm de longueur,

- Un ventilateur PWM de 140 mm préinstallé avec LED ARGB incluses, jusqu'à trois possibles.



Premium PC Case for the Living Room



L'Evolv Shift 2 Air offre de l'espace pour les cartes graphiques de jeu jusqu'à 2,9 emplacements en hauteur et 33,5 cm en longueur. Avec ses surfaces en aluminium et en verre trempé, le boîtier Mini-ITX s'intègre parfaitement dans toute installation de jeu ainsi que dans les salons design. L'air frais peut être aspiré par les entrées recouvertes de mailles dans le fond avant arrière et le couvercle, tandis que les mailles elles-mêmes sont si étroitement tissées qu'elles agissent également comme un filtre à poussière.



La carte mère Mini-ITX est montée parallèlement à la carte graphique, le panneau arrière étant tourné vers le haut. Les ports du panneau E/S ainsi que la carte graphique sont astucieusement dissimulés sous le couvercle supérieur facilement amovible, ce qui présente l'avantage supplémentaire de dissimuler une grande partie du câblage qui est ensuite guidé par une ouverture pour arriver à l'arrière du boîtier. Pour faciliter l'installation, tous les panneaux peuvent être retirés.



Refroidissement, stockage et autres caractéristiques



Un ventilateur PWM de 140 mm préinstallé avec éclairage LED ARGB dans l'Evolv Shift 2 Air pousse l'air chaud hors du boîtier par les panneaux avant et supérieur, tandis que les entrées d'air à l'arrière et sur le toit contribuent également à l'excellent refroidissement général du boîtier. Un deuxième ventilateur peut être installé à l'arrière et un autre au fond de la valise pour améliorer encore le flux d'air.



Un SSD de 3,5" ou de 2,5" peut être installé à l'avant à l'aide du support SSD groupé et deux autres SSD peuvent être installés à l'avant à l'aide d'un support SSD optionnel, aux dépens du logement de 3,5" bien sûr.



Le panneau E/S du boîtier Mini-ITX est situé au fond du boîtier et offre deux ports USB 3.0 pour les périphériques de jeu ou les disques durs USB externes et les clés USB. Comme nous l'attendons de PHANTEKS, le boîtier comporte de nombreux points, dont des boucles de velcro pour la gestion des câbles ainsi que des passages de câbles caoutchoutés. Le fond et le haut du boîtier, ainsi que les entrées d'air sur les couvercles en aluminium à l'arrière, comprennent tous des filtres à poussière supplémentaires qui aident à maintenir l'aspect et le fonctionnement optimal de votre système.



PHANTEKS comprend également un contrôleur RGB avec le boîtier auquel est connecté le ventilateur préinstallé. Il offre un large éventail de combinaisons de couleurs et d'effets prédéfinis, qui peuvent être configurés par un interrupteur situé sur le dessus du boîtier. Le contrôleur peut également être connecté à une carte mère compatible pour servir de concentrateur d'éclairage RVB. D'autres produits LED RVB optionnels peuvent être connectés au contrôleur via des adaptateurs en guirlande.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible sur le site de CASKING en date du 11 Décembre 2020.



