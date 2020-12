TECHPOWERUP nous propose le test du : Deepcool AS500.



Deepcool a débuté en 1996 et s'est depuis lors développé pour devenir un poids lourd de l'industrie. L'accent mis par la société sur le marché du bricolage a été extrêmement payant, avec la sortie de boîtiers, d'alimentations électriques, de dissipateurs de chaleur, de ventilateurs et de refroidisseurs de liquide tout-en-un très appréciés. Dans l'ensemble, l'entreprise a montré une capacité à sortir des sentiers battus et une volonté d'essayer de nouvelles choses. Quand on prend cela en considération, il n'est pas étonnant que Deepcool soit devenu un fabricant populaire sur le marché des PC.







Dans l'examen d'aujourd'hui, je me penche sur le Deepcool AS500. Ceux d'entre vous qui ont des yeux d'aigle remarqueront peut-être que son apparence est similaire à celle du Gamer Storm Assassin III avec une tour de refroidissement en moins, et à première vue, vous auriez raison. Cependant, un examen plus attentif montre que Deepcool a apporté des changements notables.



Tout d'abord, le refroidisseur utilise cinq caloducs et est équipé d'une plaque supérieure éclairée par l'ARGB. Pour ceux qui veulent minimiser le bruit de leur système, le ventilateur a un profil de régime très silencieux. Cela dit, un refroidisseur silencieux ne signifie pas un mauvais refroidissement, car j'ai passé en revue de nombreux refroidisseurs d'air exceptionnels au fil des ans qui peuvent être considérés comme presque silencieux. Par conséquent, compte tenu des performances de l'Assassin III, il sera très intéressant de voir comment se comporte l'AS500. Alors sans plus attendre, regardons de plus près ce que cette dernière offre de Deepcool peut faire.



Voici la fiche technique :







