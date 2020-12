TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte GP-P750GM 750W.



GIGABYTE est surtout connu pour ses cartes mères et ses cartes graphiques plutôt que pour ses alimentations électriques. Ainsi, j'ai trouvé assez surprenant que leur site répertorie un total de 77 modèles de blocs d'alimentation ! Si la plupart d'entre eux s'adressent au marché grand public, il existe également suffisamment de modèles haut de gamme.







Selon Gigabyte, les P750GM et P850GM sont idéales pour les cartes graphiques gourmandes en énergie, comme la NVIDIA RTX 3080 et les nouvelles versions AMD RX 6800 et RX 6800XT. Les deux blocs d'alimentation sont entièrement modulaires et compacts en raison de leur profondeur limitée à 140 mm.



Le P750GM est certifié 80 PLUS Gold, ainsi que ETA-A et LAMBDA-A- pour, respectivement, l'efficacité et le bruit à l'échelle de Cybenetics. Ces notes sont relativement élevées, ce qui montre qu'il s'agit d'un bloc d'alimentation efficace et silencieux.



Ce produit est garanti cinq ans par Gigabyte, ce qui est satisfaisant. La durée de vie du bloc d'alimentation dépend fortement des conditions de fonctionnement et de la qualité du réseau électrique. Pour augmenter la fiabilité, un ventilateur à palier hydraulique est utilisé, du moins selon Gigabyte. Il s'agit en fait d'un ventilateur à palier lisse.



Caractéristiques et spécifications :







Spécifications de puissance :







