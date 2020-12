Gigabyte lance un nouveau casque Aorus H1 à annulation de bruit.



Gigabyte a annoncé un nouveau casque pour les joueurs, l'Aorus H1. Ce casque possède un haut-parleur de 50 mm avec une gamme de 20 Hz à 20 kHz et quatre microphones unidirectionnels de 2 mm avec une gamme de 100 Hz à 10 KHz.



L'AORUS H1 adopte des haut-parleurs de 50 mm et intègre un son surround virtuel 7.1 qui permet aux joueurs d'obtenir des directions plus précises à partir des sons. Par exemple, les joueurs reconnaissent toujours la position réelle des ennemis par les pas, ce qui leur permet de gagner la partie sans manquer aucun son de détail des touches. Avec le microphone à technologie ENC (Environmental Noise Cancellation, ENC), qui filtre efficacement les bruits de fond afin que la communication reste claire, où que vous soyez.







Profitez d'une communication claire avec votre équipe pour discuter de la stratégie, battons-nous pour la victoire. De plus, pour les utilisateurs qui se soucient des sons, le logiciel AORUS H1 Audio propose des types de modes qui permettent d'ajuster des paramètres personnalisés tels que l'égaliseur, les modes d'environnement et les effets vocaux, etc. GIGABYTE tient compte de la durée de jeu prolongée et la légèreté de l'AORUS H1 peut directement alléger le poids sur votre tête.



Grâce à la conception de sa structure flexible, les casques antibruit ont des portées flexibles pour différents contours de visage, les protège-oreilles souples et respirants, et le bandeau flexible peut s'adapter à différentes formes de tête, de sorte que les utilisateurs peuvent s'adapter à un ajustement serré et éviter une pression excessive sur les oreilles. Le casque de jeu AORUS H1 est plus ergonomique et permet aux utilisateurs de le porter confortablement pour une expérience de jeu optimale.







Les oreillettes des deux côtés de l'AORUS H1 ont des effets lumineux RGB sympas, les utilisateurs peuvent choisir les effets RGB selon leurs préférences personnelles, pour rendre le casque plus à la mode et plus ludique. En utilisant un seul port USB, les utilisateurs peuvent connecter l'audio, le microphone, l'éclairage RVB et l'alimentation en même temps, sans avoir à s'inquiéter du manque de ports sur votre appareil.



De plus, il est également compatible avec des types de plates-formes telles que les jeux pour PC, ordinateurs portables et consoles, etc. De plus, l'AORUS H1 peut contrôler le volume, les effets lumineux RGB, la mise en sourdine et la fonction ENC via le contrôleur audio en ligne, tout en apportant un confort d'utilisation aux utilisateurs. Cela permet aux joueurs de se concentrer davantage sur le jeu sans aucune interruption.







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP