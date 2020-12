Support du NVMe 1.3 pour les SSD Crucial/Micron dans le pilote 2.1.17.



Au printemps, un tout nouveau pilote NVMe propriétaire était proposé pour les SSD professionnels Micron mais aussi pour les modèles grand public de la filiale Crucial à savoir les SSD NVMe PCIe M.2 P1, P2 et P5. Malheureusement, d'après plusieurs utilisateurs, cette version 2.1.15.56 n'était pas stable et provoquait un problème d'arrêt du système obligeant à la réinstallation du pilote NVMe standard de Microsoft.



Micron passe enfin au NVMe 1.3



Six mois plus tard, Micron a revu sa copie et propose une nouvelle mise à jour de ce pilote NVMe toujours destiné aux SSD Micron et Crucial. Il s'agit de la version 2.1.17.0 qui est livrée avec un changelog complet. On apprend tout d'abord que les spécifications NVMe 1.3 sont maintenant supportées alors que la version 2.1.15.56 était limitée à la norme NVMe 1.2. Cela tombe bien puisque les SSD P1, P2 et P5 sont tous les trois compatibles avec le NVMe 1.3.



Pour rappel, la norme NVMe 1.3 ajoute notamment le support de la commande Device Self-Test (DST) qui permet au système de demander au SSD d'effectuer un autodiagnostic (rapide ou étendu) dont nous avions d'ailleurs parlé plus en détail ICI. Les spécifications NVMe 1.3 supportent également la commande Sanitize pour effacer complètement les données stockées sur le SSD ce qui n'est pas vraiment le cas avec un simple formatage.



La majorité des spécifications de la norme NVMe 1.3 comme le Device Self-Test sont déjà supportées par le pilote NVMe inbox (StorNVMe) de Windows 10 mais pas de manière native puisqu'il faut en passer par la fonction IOCTL_STORAGE_PROTOCOL_COMMAND pour faire transiter la commande jusqu'au SSD. Même chose pour la fonctionnalité Sanitize qui peut être passée au SSD de la même manière par le pilote Microsoft et encore uniquement sous l'environnement WinPE.



Le Host Memory Buffer (HMB) supporté



Micron annonce par ailleurs que ce pilote NVMe 2.1.17.0 ajoute le support de la fonction Host Memory Buffer (HMB) qui est, elle, apparue dans la précédente norme NVMe 1.2. Concrètement, grâce au HMB, le contrôleur du SSD peut utiliser la mémoire vive du système (via le bus PCIe) pour stocker des informations relatives à l'allocation des blocs voire des données au lieu d'utiliser de la mémoire cache DRAM embarquée sur le SSD. Ce procédé HMB permet aux fabricants de proposer des SSD sans mémoire DRAM et donc moins chers à produire.



Toutefois, les SSD Crucial de la série P qui nous intéressent sont bien équipés de mémoire DRAM (de type LPDDR4) donc la solution Host Memory Buffer ne s'applique pas pour ces derniers.



A noter que le mode HMB est également déjà pris en charge par le pilote NVMe natif de Windows 10.



Plusieurs autres changements



Micron annonce avoir mis au point plusieurs autres changements dans ce pilote NVMe comme une commande qui permet de gérer les namespaces sans réinitialisation dynamique, la commande OpenFabrics Alliance (OFA), la modification dynamique de la valeur Maximum Transfer Length ou encore le support de l'interface Thunderbolt ce qui permettra manifestement de placer un SSD Micron/Crucial dans un boîtier externe Thunderbolt à moins que cela préfigure un futur produit fini de ce genre.



Micron annonce également que les SSD 2210 Series et 2300 Series sont désormais pris en charge (à priori le 2300 correspond à l'édition professionnelle du P5). Pour finir, le programme d'installation du pilote a été signé avec un certificat SHA-2 pour répondre aux dernières exigences de sécurité.



Ce nouveau pilote NVMe Micron comble donc une bonne partie des lacunes de la précédente version essentiellement grâce au support du NVMe 1.3 et des nouvelles fonctionnalités de maintenance associées. Cela sera particulièrement appréciable pour la maintenance des SSD professionnels avec le Storage Executive (CLI ou GUI) ou avec une autre application de monitoring spécialisée. Il reste à voir en revanche, si les problèmes de stabilité rencontrés avec les SSD grand public Crucial ont bien été corrigés. La prudence consisterait pour le plus grand nombre à conserver le pilote par défaut de Windows mais les plus aguerris se feront sans doute un plaisir d'installer cette mise à jour pour éventuellement grappiller quelques points de performances.



Ces drivers supportent les systèmes 64 bit Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 et 2019.



SSD Crucial compatibles avec le pilote NVMe :



- P1,

- P2,

- P5.



SSD Micron compatibles avec le pilote NVMe :



- 2100AI,

- 2100AT,

- 2200,

- 2210,

- 2300,

- 7100,

- 7300 MAX,

- 7300 PRO,

- 9100,

- 9200 ECO,

- 9200 MAX,

- 9200 PRO,

- 9300 MAX,

- 9300 PRO.



Pour les télécharger :



- Drivers NVMe 2.1.17.0 WHQL pour les SSD Crucial : Cliquez ICI,

- Drivers NVMe 2.1.17.0 WHQL pour les SSD Micron, Cliquez ICI.



