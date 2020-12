Thermal Grizzly Kryonaut nous propose de la nouvelle pâte thermique.



En général, lorsque vous utilisez de la graisse thermique W/mk, elle se situe à 6W/mk si vous avez une bonne marque. La pâte thermique ultra-haute performance "Kryonaut Extreme" de Thermal Grizzly, se distingue par une conductivité thermique extrêmement élevée de 14,2 W/mk.



La pâte thermique Kryonaut Extreme est destinée aux overclockers extrêmes grâce à son exceptionnelle conductivité thermique . Comme son nom l'indique, elle est idéale pour le refroidissement à basse température comme l'azote ou le refroidissement par compresseur. Par rapport à la pâte thermique Kryonaut, les particules de base plus fines de la Kryonaut Extreme garantissent qu'il y a moins de risque que les différences de température élevées entraînent un refroidissement à l'azote, que des "fissures" se produisent et que la conductivité thermique soit altérée. La Kryonaut Extreme est adaptée aux températures extrêmement basses jusqu'à -250°C.







Les composants de l'oxyde d'étain et les particules particulièrement fines d'oxyde de nano-aluminium sont incorporés dans une structure porteuse qui compense de manière optimale les irrégularités des surfaces de la source et du dissipateur de chaleur tout en offrant une conductivité thermique exceptionnelle. Le Kryonaut Extreme se caractérise également par le fait qu'il ne sèche pas, même à une température élevée de 80°C, et qu'il n'est pas conducteur d'électricité.







La pâte thermique Kryonaut Extreme a une teneur de 9 millilitres pour environ 90 applications - cela dépend bien sûr de la quantité utilisée, de la compétence de l'utilisateur et de la taille de l'unité centrale. La livraison comprend également trois applicateurs pour l'application précise de la pâte thermique Grizzly Kryonaut Extreme .







Détails techniques :



- Quantité : 9 ml/33,84 g,

- Conductivité thermique : 14,2 W/(m - K),

- Densité : 3,76 g/cm³,

- Viscosité : 135 - 180 Pa - s,

- Température de fonctionnement : -250° C à 350° C.



Une bouteille de 9ml vous coûtera 89.95 euros, il existe aussi une version de 2g à 18.90 euros.



THE GURU3D