Intel Core i9-11900K "Rocket Lake" : Des Benchmarks font surface !



Une prétendue page de résultats de référence des Cendres de la singularité (AotS) pour le processeur "Rocket Lake" du 11ème Gen Core a fait l'objet d'une fuite sur le web, avec l'aimable autorisation de TUM_APISAK. C'est officiel maintenant qu'Intel va conserver son long schéma de numérotation des modèles de processeurs, la partie supérieure étant le Core i9-11900K, successeur du i9-10900K.



Cela confirme également que le silicium de "Rocket Lake" se limite à 8 cœurs/16 threads, et que les performances de l'IPC sont supérieures à celles des nouveaux cœurs de processeur de "Cypress Cove", qui est considéré comme un port arrière de "Willow Cove" par rapport au processus de fabrication du silicium de 14 nm sur lequel "Rocket Lake-S" est construit.











La capture d'écran confirme également que les horloges nominales (fréquence de base) du i9-11900K sont de 3,50 GHz, car Intel a tendance à mettre la fréquence de base dans la chaîne de noms de ses processeurs. Associée à une GeForce RTX 3080 et à 32 Go de RAM, la machine alimentée par le i9-11900K a donné une fréquence d'images de 62,7 FPS pour une résolution de 1440p, et de 64,7 FPS pour une résolution de 1080p (soit une baisse de seulement 3,18 % de la fréquence d'images par rapport à l'augmentation de la résolution). Ces chiffres placent le i9-11900K dans la même catégorie que le Ryzen 7 5800X en termes de taux de rafraîchissement du CPU testé dans des conditions similaires.



TWITTER (Tum Apisak)